Roban más de 20 mil dólares en efectivo, prendas y un arma de fuego en residencia de Carolina

CAROLINA – Un robo domiciliario se reportó la madrugada del martes en el sector Los Calo del barrio Barrazas en Carolina, donde tres individuos se apropiaron de más de 20 mil dólares en efectivo, prendas en oro y un arma de fuego.

Según el parte policial, alegó el perjudicado, su empleado llegó a la residencia a eso de las 4:15 de la mañana y, al abrirle la puerta, observó a dos sujetos que lo acompañaban, quienes lo intimidaban con un arma de fuego. Bajo amenaza, anunciaron el robo.

La Uniformada precisó que las víctimas fueron despojadas de 2,000 dólares en efectivo, prendas valoradas en 18,900 dólares, entre ellas cadenas, relojes, sortijas y pulseras en oro de 14 quilates, además de una pistola Glock modelo 23 calibre .40 milímetros, para la cual el querellante tenía licencia. También se apropiaron de 1,000 dólares en efectivo que se encontraba en la habitación del hijo del perjudicado.

Se informó que durante el robo, los individuos golpearon al dueño de la residencia en la parte posterior de la cabeza y huyeron del lugar dejando en la vivienda al empleado de la familia.

El agente Ángel Pabón, adscrito al Precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.