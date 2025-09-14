Roban casa rodante en Naguabo: Autoridades investigan el hurto en sector Los Limones

NAGUABO – Las autoridades investigan una querella de apropiación ilegal, a eso de la 1:30 de la tarde del viernes, en el sector Los Limones del barrio Mariana, en Naguabo.

Según informó la querellante, de 37 años, del patio de su residencia se robaron una casa rodante marca Newmar color gris claro, año 2019, con tablilla 172681A. La unidad contaba con cama y baño, aunque al momento no pudo precisar el valor de los bienes en su interior.

La perjudicada estimó el valor de la propiedad hurtada en 20 mil dólares.

Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investigan.