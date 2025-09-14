domingo

septiembre 14, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Roban casa rodante en Naguabo: Autoridades investigan el hurto en sector Los Limones

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 171

NAGUABO – Las autoridades investigan una querella de apropiación ilegal, a eso de la 1:30 de la tarde del viernes, en el sector Los Limones del barrio Mariana, en Naguabo.

Según informó la querellante, de 37 años, del patio de su residencia se robaron una casa rodante marca Newmar color gris claro, año 2019, con tablilla 172681A. La unidad contaba con cama y baño, aunque al momento no pudo precisar el valor de los bienes en su interior.

La perjudicada estimó el valor de la propiedad hurtada en 20 mil dólares.

Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investigan.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 633

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
241

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: