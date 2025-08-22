Roban cartera a sexagenaria en estacionamiento de Plaza Carolina

CAROLINA – La Policía informó que una mujer de 68 años fue víctima de un robo, reportado el jueves en la mañana en el estacionamiento del centro comercial Plaza Carolina, cuando un hombre le arrebató su cartera y huyó en un vehículo.

De acuerdo con la querella, el individuo, descrito como de tez negra, se acercó a la perjudicada desde un automóvil en movimiento, extendió la mano y le arrebató el bolso, marchándose del lugar.

Las autoridades detallaron que dentro de la cartera la víctima tenía un wallet con documentos personales e identificaciones, una tarjeta de crédito Visa del First Bank, un teléfono celular Samsung y 30 dólares en efectivo.

La Uniformada informó que el policía municipal Gilberto López investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa.