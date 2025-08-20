miércoles

agosto 20, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Roban 3,800 dólares en otro robo domiciliario en Carolina

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 21

CAROLINA – La Policía de Puerto Rico investigó el martes un robo domiciliario reportado en la madrugada en el sector Los Vélez del barrio Barrazas, en Carolina, donde dos individuos armados despojaron a un hombre de 3,800 dólares.

Según el parte policial, indicó el querellante, se encontraba sacando la basura cuando fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo intimidaron con armas de fuego y le exigieron dinero, informó la Policía en declaraciones escritas.

La Uniformada precisó que el perjudicado relató que inicialmente entregó 2,000 dólares que tenía en su vehículo Toyota Echo, pero luego fue obligado a trasladarse a la residencia de su madre, de donde entregó 1,800 dólares adicionales, según el informe policiaco.

El agente Pabón, adscrito al Precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa. La Policía exhortó a llamar de forma confidencial al 787-343-2020 con información que ayude al esclarecimiento del caso.

Síguenos: