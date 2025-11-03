Río Grande reporta histórico superávit de $6 millones

RÍO GRANDE – El alcalde de Río Grande presentó el Informe de Finanzas y Actividades para el año fiscal 2024-25. La rendición de cuentas se realizó ante la Legislatura Municipal y representantes comunitarios. Se detallaron logros en los ámbitos fiscal, administrativo y operacional de las dependencias municipales y el Ejecutivo, incluyendo el desarrollo de un plan de trabajo.

En materia fiscal, la administración municipal tuvo un superávit mayor a seis millones de dólares, resultado de una estrategia orientada a obtener más recursos fiscales para el municipio.

Los programas sociales incrementaron su cantidad de participantes, lo que llevó a ampliar la flota de vehículos utilizada para facilitar el acceso a dichos programas.

Las actividades deportivas, recreativas y culturales incluyeron nuevos eventos dirigidos a comerciantes y emprendedores, entre otros.

La Policía Municipal redujo la incidencia de delitos tipo 1. El personal de la Oficina de Manejo de Emergencias respondió a la demanda de agua potable durante interrupciones del servicio de la AAA, atribuidas a averías o cortes eléctricos. Con estas acciones se atendieron crisis de servicios esenciales, aunque estas sean responsabilidad del Estado.

El informe incluyó una relación de proyectos de infraestructura concluidos, próximos a finalizar y en desarrollo.

El alcalde González Damult exhortó a funcionarios, legisladores y líderes comunitarios a mantener una cultura de trabajo basada en el trabajo en equipo, remarcando que esta actitud es clave para el progreso y las oportunidades de los habitantes de Río Grande.

Las personas interesadas en obtener una copia del informe pueden acudir a la Oficina de Relaciones Públicas.