Río Grande se viste de fiestas de carnaval para conmemorar sus 185 años de fundación

RÍO GRANDE – Enmarcado en la conmemoración de los 185 años de fundación, la Administración Municipal de Río Grande celebrará sus tradicionales Fiestas Ciudad de El Yunque, del 17 al 20 de julio de 2025, en el Estadio Ovidio de Jesús, ubicado en la carretera PR-3.

Así lo dio a conocer el alcalde, Ángel “Bori” González Damutd, al presentar el itinerario y la programación de la festividad, que tendrá como antesala el domingo, 13 de julio de 2025 la celebración del Maratón 8k La Cima de El Yunque en el poblado de Palmer, desde las 6:30 de la mañana con más de 800 atletas inscritos y el miércoles, 16 de julio, la celebración de la Misa Parroquial a la virgen Nuestra Señora del Carmen en la plaza pública a partir de las 6:00 p.m.

“Con el auspicio de nuestros comerciantes y emprendedores hemos confeccionado un programa de actividades que incluye eventos deportivos, ecuménicos y culturales, centrados en aspectos educativos para fomentar lo mejor de nuestro pueblo, convertido hoy en una ciudad vibrante, que le apuesta al desarrollo turístico para impulsar su crecimiento socioeconómico”, destacó el primer mandatario riograndeño.

El jueves, 17 de julio de 2025, la tarima principal de las fiestas tendrá una presentación de ministerios locales y Yeiko & The Worship Band en un horario de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. El viernes, 18 de julio de 2025, desde el mediodía hasta entrada la tarde, las fiestas están dedicadas a la población infantil con la presentación de Inside Out y Marvel’s Spidey. La noche del viernes estará en tarima a Moncho Núñez y su Orquesta, La Tribu de Abrante, Luisito El Cachanchán y cierra con el espectáculo artístico de Manny Manuel a las 12:30 a.m.

El sábado, 19 de julio de 2025, es noche de reinas, con un desfile y coronación a las 7:00 p.m., para dar paso a la presentación artística de Barreto ‘’El Show”, La Secta, On Play Music, Mare y Nio García en horario de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.

El domingo, 20 de julio de 2025 se celebrará el Desfile de Carnaval con pleneros, vejigantes y comparsas de pueblos vecinos recorriendo las principales calles del centro urbano, para en la noche celebrar el cierre con la Orquesta de Bobby Valentín, Giselle y el Chaval, de 7:00 p.m. a 12:00 a.m..

“Los detalles de la programación están contenidos en las plataformas digitales oficiales. Hemos planificado estas fiestas con mucho entusiasmo, en medio de una celebración histórica, y contando con el respaldo de comerciantes y emprendedores, que ven en estos esfuerzos una oportunidad para impulsar sus servicios y productos. La ciudad está limpia y remozada y todos nuestros planes de seguridad y emergencias han sido reforzados para que los que nos visitan pasen una experiencia placentera y vibrante. Aquí los esperamos con los brazos abiertos para celebrar una jornada cultural, recreativa y gastronómica sin precedentes, en toda la región este del país”, concluyó González Damutd.