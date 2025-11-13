Yolanda Lebrón

prensa@redaccionpr.com

RÍO GRANDE – El alcalde de Río Grande, Ángel B. González Damudt, presentó su informe de finanzas y actividades administrativas correspondientes al año fiscal 2024-2025, destacando un superávit aproximado de $6.2 millones, estabilidad presupuestaria y múltiples proyectos de infraestructura y servicios en desarrollo.

Según especificó González Damudt el presupuesto municipal consolidado ascendió $33,432,713 millones, de los cuales $26.8 millones corresponden al fondo general. Entre las medidas que contribuyeron al superávit y la estabilidad económica en el municipio, el alcalde mencionó el control en la contratación y reclutamiento de personal, el recorte de gastos no prioritarios y a la eficiencia en la administración de recursos.

Entre los ingresos enumeró $4.4 millones por concepto de patentes municipales con un aumento de $204,034 mil en comparación con el pasado año, $4.8 millones provenientes del Impuesto a las Ventas (IVU), $12.5 millones de recaudos del Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales (CRIM), $500 mil de Sección 8, $600 mil de CDBG y $1.9 millones para la administración de programas como Yunquelandia, Centro de Envejecientes Jardín de El Yunque, Centro de Formación Educativa de Adultos y Programa Ley 52.

El ejecutivo municipal explicó que el superávit se ha mantenido, a pesar de que parte de la cantidad original del año pasado, estimado en $13 millones, se destinó a atender servicios y responsabilidades que corresponden al Estado y el municipio ha asumido el gasto.

“Aunque refleja un superávit, nosotros originalmente estábamos en 13 millones pero hemos tenido que atender situaciones que no son directamente responsabilidad del municipio… hemos estado atendiendo muchas situaciones que realmente no nos competen y que un poco nos han disminuido el superávit que originalmente teníamos”, comentó.

Entre esas responsabilidades, destacó el asfalto y mantenimiento de carreteras, mantenimiento de áreas verdes, los servicios y equipos de las escuelas y el mantenimiento de las instalaciones recreativas que pertenecen al gobierno central.

Aseveró que, ante ese panorama, su administración ha sido diligente realizando las gestiones para conseguir la aportación que debe recibir de parte del Estado.

“Hemos estado reclamando (al gobierno) mayormente en las áreas verdes y en otros servicios de mejoras que hemos hecho en las carreteras que todavía nos deben (dinero)”, indicó González Damudt.

Como parte de los logros presentados en su informe a la Legislatura Municipal, en materia de seguridad pública, sostuvo que el municipio aumentó a 49 los efectivos de la Policía Municipal, adquirió siete nuevas patrullas, se instalaron cámaras portátiles y se adquirió un cuartel rodante para reforzar la vigilancia en las comunidades.

En cuanto a infraestructura, el alcalde resaltó la culminación de varios proyectos, entre ellos, las mejoras a la cancha de baloncesto de Carola y su centro comunal; la rehabilitación del edificio Don Cheo, donde se establecerá una biblioteca electrónica y oficinas municipales; mejoras a la cancha y centro comunal de Jiménez; mejoras al centro comunal de Parcelas Dávila; mejoras a la cancha de baloncesto y mini estadio de La Dolores que está próximo a terminar; y la construcción de un gimnasio de boxeo en la antigua Escuela Vega Alegre, que también incluirá una escuela de agricultura y de veterinaria, con una inversión conjunta de FEMA y fondos municipales que supera el millón de dólares. Asimismo, desglosó las mejoras a la cancha de la comunidad José PH Hernández, a un costo de $900 mil, aproximadamente; las mejoras a la plaza de recreo con una inversión de $371 mil; y las mejoras a la cancha y cantina del parque de pelota de Bartolo, cuyo costo asciende a $549,519.

Además, en infraestructura vial se asignaron $8.8 millones para la rehabilitación de 26 carreteras en comunidades como Bella Vista, El Cerro en Jiménez, camino Los Mederos, camino Villa Ferrer, camino Daniel Matos, camino Pablo Asencio y comunidad La Ponderosa, entre otras.

Mientras, bajo fondos CDBG-DR del programa City Revitalization, González Damudt informó que están próximos a subastarse proyectos importantes como la Plaza de los Artesanos y calles completas en Palmer con una inversión de $8.5 millones; el Cultural Urban Park, donde sitúa las antiguas ruinas de Plaza Soegaard, con un costo aproximado de $2 millones; y la Plaza del Magisterio y calles completas, al lado del CDT, con una inversión de casi $3 millones.

“Estos proyectos están listos para subastarse entre los meses de diciembre y enero, y comenzarán construcción tan pronto culmine ese proceso”, abundó el alcalde.

Aunque los logros son significativos, González Damudt reconoció que uno de los retos que ha enfrentado en cuanto a la asignación de fondos federales es que los procesos para completar las obras y la reclamación de los fondos toman tiempo debido a los requerimientos estrictos que se deben cumplir, pero aseguró que Río Grande ha sabido manejar las asignaciones de FEMA y los programas de recuperación de manera eficiente.

“El mayor reto es poder atender con prioridad lo que nos afecta”, dijo.

A manera de ejemplo, afirmó los trabajos de arreglo de carreteras en mal estado que ha tenido que asumir con fondos municipales, como la PR-3 en el tramo de la ruta 66 hacia Coco Beach. Relató que luego de comenzar el proyecto, el municipio logró un acuerdo con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por $1.3 millones para asfaltar esa carretera y al momento no ha sido pagado el dinero, aunque el municipio ya asumió la responsabilidad y arregló la carretera.

De igual forma, anticipó que está pendiente atender un tramo de la PR-3, desde el área de Malpica hacia el Pueblo; la PR-186, que está en estado crítico y pertenece al estado; y la PR-960, en Morovis.

“La gente piensa que es responsabilidad del municipio, pero le pertenecen al Estado. El reto ha sido que nos pudieran atender con premura estas situaciones, porque obviamente tienen intransitables muchas áreas y la carretera inestable causa accidentes, situaciones, averías a los vehículos, y estamos esperanzados de que esto se pueda cumplir, que se puedan hacer transferencias y que el municipio pueda completar estos trabajos. Lo más que queremos es que se haga, si no es necesariamente por el municipio, que lo haga el Estado, que se cumpla reparar estas carreteras”, reiteró.

El alcalde señaló que Río Grande es uno de los municipios más grandes en extensión territorial y mayor cantidad de carreteras estatales, lo que implica un mantenimiento constante. Detalló que ha invertido más de $1.5 millones en mantenimientos de áreas verdes en carreteras e instalaciones recreativas estatales, mediante el servicio de compañías privadas.

“A veces la gente no entiende lo que conlleva todo esto, de poder invertir en compañías, en personal del municipio para que día a día tengan ese mantenimiento; por eso dejamos saber toda esta inversión que muchas veces no las ven, no se cuantifica y que son inversiones que ayudan a mantener nuestro pueblo en condiciones óptimas”, sentenció.

En el área de desarrollo social y laboral, González Damudt esbozó que se han mantenido los beneficios a los empleados, como el bono de verano por $600 y el bono de Navidad que se otorgó el año pasado de $3,000. Otras ayudas otorgadas fueron incentivos económicos a estudiantes que variaron entre $500 y $1,600, según el promedio de graduación. Además, se otorgaron aportaciones a organizaciones sin fines de lucro (deportivas y sociales), donativos de equipo y gastos médicos, actividades deportivas y representaciones culturales, ayudas para pago de utilidades como agua y luz, entregas de baterías solares a más de 800 adultos mayores, programa de asistencia financiera a comerciantes, entrega de materiales de construcción y ayudas para la rehabilitación de viviendas.

Como parte de los logros de los programas de servicios directos a la ciudadanía, González Damudt también subrayó el programa “Río Grande Te Monta”, que transporta a personas mayores a citas médicas y supermercados, y el servicio gratuito de gestoría municipal, que ayuda a comerciantes con diversos trámites, permisos y licencias.

“Estamos estables día a día, hemos dado beneficios a los empleados… pero como todo, nos llaman a hacer ajustes para que este superávit no se vaya desapareciendo y que, al contrario, se puedan mantener los servicios básicos, particularmente del municipio”, recalcó.

Precisó que entre los logros figuran la continuidad de servicios que ofrece el municipio, como el recogido de la basura y los escombros, de manera simultánea, lo que es una inversión millonaria. “Es un servicio que incrementa el costo de la basura… pero son servicios que le estamos brindando a la ciudadanía para poder mantener nuestra ciudad limpia”, expuso.

Asimismo, el alcalde riograndeño enumeró la adquisición de camiones de agua potable y generadores eléctricos para algunas estaciones de bomba con el fin de atender emergencias en comunidades con interrupciones del servicio de agua. Reafirmó que aspira a poder energizar más sistemas de bombeo que se vean afectados.

“Tenemos dos camiones de agua que están activos toda la semana en repartición de agua en muchos sectores que por alguna razón u otra el servicio no lo tenemos. Y para nosotros es algo que se suscribe como prioridad, porque llegan los fines de semana y, por alguna avería o lo que sea, la gente llega a su casa y no tiene servicio. Así que son servicios que da el municipio, que muchas veces no lo ven”, declaró.

En cuanto al estatus de las instalaciones deportivas que pertenecen al gobierno central, el ejecutivo municipal manifestó que el año pasado recibieron 25 instalaciones y están en espera de recibir 25 más.

“Nosotros vamos a continuar manteniendo la línea de servicio. En la medida en que podamos seguir mejorando, lo vamos a hacer… Vamos a seguir trabajando, buscando la forma de llegar a cada sector, a cada camino, a cada comunidad, en términos de la reparación de las carreteras, en términos de los fondos que están llegando y que nos vamos a concentrar en las prioridades, como siempre lo hemos hecho, donde está la necesidad”, expresó.