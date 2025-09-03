Río Grande lanza iniciativa para promover participación en programa Sección 8

RÍO GRANDE – La Administración Municipal de Río Grande promueve la participación de propietarios de viviendas en el Programa de Vales de Libre Selección de Vivienda Sección 8. El objetivo es proporcionar estabilidad a familias que requieren un hogar.

La entidad está creando un registro de unidades bajo este programa para brindar nuevas oportunidades a la población.

Para obtener información o registrar una propiedad, se puede contactar al 787-887-2084, extensión 4018. El programa busca facilitar el acceso a la vivienda en el municipio.