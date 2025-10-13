lunes

octubre 13, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Río Grande invita a jornada de ayuno y oración

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 77

RÍO GRANDE – El municipio de Río Grande informa sobre una actividad organizada por la Administración Municipal y la Oficina de Iniciativa Comunitaria en el marco de cuarenta días dedicados a ayuno, oración y humillación.

El evento está programado para mañana martes, 14 de octubre de 2025, a las 6:00 a.m., en la iglesia Defensores de la Fe “Hija del Tambor”, dirigido por el pastor Héctor García.

El tema principal es “La Palabra como espada”, en referencia al versículo Efesios 6:17. Se indica que se orará por los abogados y defensores legales, por la justicia y la protección de derechos.

También se incluyen los municipios de Canóvanas, con su alcaldesa Lornna Soto Villanueva, y Carolina, con su alcalde José Carlo Aponte Dalmau, además de las urbanizaciones Proyecto Finca Galateo, Villas de Cambalache I y Villas de Río Grande.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 637

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
284

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: