Río Grande invita a jornada de ayuno y oración

RÍO GRANDE – El municipio de Río Grande informa sobre una actividad organizada por la Administración Municipal y la Oficina de Iniciativa Comunitaria en el marco de cuarenta días dedicados a ayuno, oración y humillación.

El evento está programado para mañana martes, 14 de octubre de 2025, a las 6:00 a.m., en la iglesia Defensores de la Fe “Hija del Tambor”, dirigido por el pastor Héctor García.

El tema principal es “La Palabra como espada”, en referencia al versículo Efesios 6:17. Se indica que se orará por los abogados y defensores legales, por la justicia y la protección de derechos.

También se incluyen los municipios de Canóvanas, con su alcaldesa Lornna Soto Villanueva, y Carolina, con su alcalde José Carlo Aponte Dalmau, además de las urbanizaciones Proyecto Finca Galateo, Villas de Cambalache I y Villas de Río Grande.