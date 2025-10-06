lunes

Río Grande crea alianza para apoyar a pacientes y cuidadores de Alzheimer

(Foto/Suministrada)
RÍO GRANDE – La Oficina de la primera dama de Río Grande, Joannie Romero Díaz, formalizó un acuerdo colaborativo con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico para ofrecer charlas educativas y dinámicas de apoyo a los cuidadores y pacientes con esa condición en esa jurisdicción. 

La primera de estas dinámicas de grupo entre facilitadores, cuidadores y pacientes de la condición de alzhéimer tendrá lugar el jueves, 30 de octubre de 2025, en un horario de 1:00 a 3:00 de la tarde, en el Salón de Actividades de la Casa Alcaldía. Ya se han identificado 2 facilitadoras de la comunidad y una trabajadora social para ofrecer asistencia a los participantes de este primer encuentro, que tendrá como tema principal: Conoce lo que es el alzhéimer. 

“A través de una alianza colaborativa, con esta entidad tan respetada por los servicios que les ofrece a los pacientes con alzhéimer, hemos identificado el último jueves de cada mes para ofrecer estos servicios, que se irán ampliando conforme a las necesidades que presenten los participantes. Con esta iniciativa, la Oficina de la primera dama le ofrece herramientas a cuidadores y pacientes para enfrentar los retos que produce esta condición y aplicarlos al diario vivir de las familias donde hay un miembro con esa condición” destacó el alcalde Ángel “Bori” González Damudt al hacer el anuncio.

Por su parte, la primera dama Romero Díaz puntualizó “que personal de su oficina se encuentra trabajando con otros proyectos relacionados con el alzhéimer y condiciones de deterioro cognitivo que se irán anunciando próximamente. 

Al igual que hemos hecho con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, estableceremos alianzas con otras agrupaciones que ofrezcan servicios a esta población.  Porque conocemos de cerca, el impacto que tiene esta condición no solo en quienes la padecen sino en los que día a día, estamos ahí para apoyarles, queremos ampliar la red de proveedores que puedan asistirlos con educación, terapias, prácticas de nutrición y ejercicios que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida” concluyó. 

Síguenos: