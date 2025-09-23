RÍO GRANDE – En un esfuerzo compartido entre la Oficina de la Primera Dama de Río Grande, Joannie Díaz Romero, y la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, la Administración Municipal de Río Grande celebrará el encuentro comunitario “Memorias Vivas: Unidos por el Alzheimer” el viernes, 26 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. en las instalaciones del Centro Comunal de Río Grande Estates.

El evento, con el que se cierran las actividades del Mes Mundial del Alzheimer en Río Grande, está enmarcado en un encuentro comunitario que reunirá pacientes, cuidadores y profesionales de la salud que atienden esta condición, así como público en general, para celebrar el anuncio de los proyectos del gobierno municipal para este sector de la población.

“Además, contaremos con charlas educativas, exhibición de productos de salud y nutrición, una presentación artística y dinámicas de grupo para fomentar la recreación y la cultura”, explicó la primera dama de la ciudad.

El evento, cuya entrada es abierta al público y libre de costo, será dedicado a los cuidadores de Alzheimer como un reconocimiento a su dedicación y compromiso con la salud y la seguridad de los pacientes. “En esta tarde para evocar memorias vivas, pacientes y cuidadores celebrarán unidos los retos que enfrentan día a día para sobrellevar la condición de pérdida de memoria, atención y aprendizaje que ocurre en su mayoría a partir de los 65 años”, destacó Díaz Romero.

La Asociación de Alzheimer de Puerto Rico se ha unido a este esfuerzo y, durante el evento, firmará un acuerdo colaborativo con la Administración Municipal de Río Grande para, mensualmente, desde la Oficina de la Primera Dama, sostener charlas educativas entre profesionales de la salud y cuidadores a los fines de proporcionarles herramientas noveles para atender la condición.

“Agradecemos en todo lo que vale la disponibilidad de la directora ejecutiva de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, Sandra Diaz Menéndez, por servir de recurso para las dinámicas educativas en nuestro evento, de la misma forma que reconocemos al presidente de la organización, Wilberto Pagán, por hacerse disponible para la firma de este acuerdo de colaboración que le imparte un servicio tan valioso a nuestros cuidadores”, acotó el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt.

Durante la actividad también habrá una exhibición de productos y servicios relacionados con el manejo de esta condición neurológica. Mientras, un taller de bomba, a cargo de BomVibes, grupo dirigido por Jomar Abrante, le impartirá ejercicio, movimiento y folclor a la amena actividad.