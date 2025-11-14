Río Grande concluye 40 Días de Ayuno, Oración y Humillación con Concierto de Adoración

RÍO GRANDE – Con una amplia participación de ministerios de todas las denominaciones de fe, la Administración Municipal de Río Grande concluye la celebración de sus 40 días de Ayuno, Oración y Humillación este próximo sábado, 15 de noviembre desde la Plaza Pública de la ciudad, a partir de las 6 de la tarde.

Bajo el lema «Concierto de Adoración a Dios» un programa musical de figuras reconocidas en el ámbito de la alabanza, de danzoras, y la predicación especial del pastor Ariel Tirado de la Iglesia Restauración Cantares de Vega Baja, forman parte de una producción estelar, completamente gratuita, a la que han sido convocadas todas las organizaciones de base de fe y el público en general.

«Tras una jornada exitosa de 40 días de ayuno, oración y humillación del pueblo cristiano en nuestra ciudad concluimos con este Concierto de Adoración, a manera de exponer todas las bendiciones recibidas durante este ejercicio de recogimiento espiritual. Este evento, que llevamos realizando por los pasados 12 años, está centrado en esa Cultura de Paz y Valores que, a través de nuestra Oficina de Base de Fe, fomentamos en todas nuestras comunidades» expresó el alcalde Río Grande, Ángel «Bori» González Damudt.

A partir de las 6:00 P.M., los ministerios locales de Dádivas Kids, Olan Ministery y las Danzoras de Abriendo Surcos tendrán una participación estelar, en el marco de la alabanza y oración.

Una participación especial recaerá en la cantante cristiana Yelitza Cintrón, que recientemente presentó su nuevo sencillo «También lo Haré», posicionado como tema favorito en emisoras cristianas y plataformas digitales. El sencillo se grabó desde la Iglesia Comunidad Aliento y la producción musical recayó en el esposo de la artista Luis Antonio.

Por otro lado, el pastor Ariel Tirado García, líder musical y evangelista por 14 años, se allegará a Río Grande desde la Casa Cantares con un mensaje de fe, esperanza y compromiso con el Reino de Dios para transformar vidas y elevar la calidad de vida de las comunidades.

«No tengo duda alguna que este evento será la antesala a una celebración de festividades especiales como el Día de Acción de Gracias y la Navidad con un espíritu solidario donde impere, la tolerancia, la paz y la convivencia armoniosa como valores que continúen inspirando nuestra vida en comunidad» concluyó el alcalde González Damudt.