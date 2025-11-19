Río Grande celebra sus Tradicionales Encuentros de Artesanos

RÍO GRANDE – La Administración Municipal de Río Grande y su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt, en su empeño por continuar impulsando el desarrollo económico y cultural de la Ciudad de El Yunque, anuncia otra edición de los Tradicionales Encuentros de Artesanos, este sábado, 22 de noviembre de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., en la acogedora Placita Soegaard del Centro Urbano.

El evento está diseñando para reunir a un grupo de talentosos y creativos artesanos, microempresarios y emprendedores locales, que ofrecerán una gran variedad de productos hechos a mano, que incluyen madera, cerámica, bisutería, dulces típicos y postres, entre otros.

La Oficina de Turismo Municipal confirmó la participación de los artesanos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, quienes presentarán sus trabajos como parte de su proceso de reintegración y desarrollo personal.

«Con esta esta iniciativa, celebrada los terceros sábados de cada mes se fortalece la economía local, preservando lo mejor de nuestras tradiciones, además de que le extendemos una mano amiga a todos esos microempresarios que quieren presentar sus productos en un mercado limpio, agradable y seguro» expresó el alcalde de la Ciudad Deseada, Ángel «Bori» González Damult.

Para el alcalde riograndeño con estos encuentros se produce un espacio idóneo para que el talento local tenga la oportunidad de que los riograndeños y visitantes internos y del exterior disfruten de lo mejor de la cultura nacional. «En una fecha tan cercana a las festividades navideñas, qué mejor opción que regalar piezas confeccionadas por talento local» expresó el dirigente municipal.

Para más información sobre el evento, puede comunicarse con la Oficina de Turismo y Cultura Municipal al (787) 887.2370.