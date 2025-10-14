Reynaldo «Chino» Santiago presenta su nuevo sencillo – El Tatuaje de Jesús

SAN JUAN – El pastor y cantante puertorriqueño Reynaldo “Chino” Santiago, recordado por su paso en reconocidas agrupaciones tropicales como Grupo Manía y Zona Roja, regresa a la escena musical con su nuevo sencillo titulado «El Tatuaje de Jesús», una celebración al amor eterno de Cristo.

Este tema nació hace siete años, inspirado por “la pasión y el amor por aquel que cambió mi historia y el que nunca pasa de moda y tatuó su nombre en mi corazón”, explica Santiago. Con un mensaje de esperanza, la canción proclama que no importa el pasado ni los errores cometidos, el perdón y el sello del amor de Jesús permanecen firmes en el corazón de quienes creen en Él.

El sencillo está inspirado además en el pasaje bíblico de Cantares 8:6, donde se exhorta a llevar el amor “como una marca en el corazón”. Algunas traducciones lo expresan como “un tatuaje”, resaltando que “fuerte como la muerte es el amor”. Para Santiago, este verso es central, pues recuerda que Dios entregó a Jesús para dar su vida por todos, como la máxima expresión de ese amor.

La producción estuvo a cargo de Johnson Felipe y del propio Santiago, quien además escribió la letra y música del tema. La grabación se realizó en Flame Studios, propiedad de Oscarito Serrano, contando con la participación de músicos de gran renombre.

“Quiero que este tema traiga alegría, gozo y esperanza a todo aquel que la ha perdido, porque Jesús le está esperando con los brazos abiertos para sanarle y perdonarle con su amor, y poniendo para siempre su nombre en nuestro corazón”, comparte el intérprete.

El lanzamiento viene acompañado de un video musical dirigido y producido por David Méndez, filmado entre estudio y locaciones de Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. El concepto audiovisual resalta la unidad, la esperanza y la celebración del amor de Jesús, mostrando familias de diferentes culturas y edades compartiendo sin discriminación bajo el vínculo de la fe.

Para Santiago, este sencillo significa “volver a mi gente y devolver el cariño que me han dado por tantos años, compartiendo del amor que cambió y transformó mi vida y la de toda mi familia”. Además, asegura que la música es parte vital de su ministerio: “Antes de ser pastor soy adorador, porque un pastor que no ame adorar difícilmente podrá entrar a lo profundo de la presencia de Dios y pastorear con un corazón correcto”.

Actualmente, se encuentra enfocado en seguir grabando tanto sencillos como producciones completas, mientras trabaja junto a su esposa en la escritura de nuevos libros y en el ministerio pastoral. Hace un año adquirieron un edificio que están transformando en templo para continuar ayudando a familias y matrimonios desde la Iglesia Su Majestad Jesús en Puerto Nuevo, San Juan.