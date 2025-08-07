Reserva del Ejército de los Estados Unidos ayuda a rehabilitar aeropuerto e Vieques 

VIEQUES – Como parte del compromiso con mejorar la seguridad y atender los problemas en todas las facilidades aeroportuarias en la Isla, el director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), el licenciado Norberto Negrón, junto con miembros de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y el alcalde del municipio de Vieques, José ‘Junito’ Corcino inspeccionaron en el día de ayer los trabajos que se llevan a cabo en el perímetro y verja dentro del aeropuerto regional Antonio Rivera Rodríguez.

El titular de la agencia hizo un recorrido con el equipo que lidera los trabajos por parte del Departamento de la Defensa, en el que observaron como las brigadas de la Reserva del Ejército continúan realizando la misión de las labores de limpieza de vegetación e instalación de la nueva verja de seguridad en los predios del aeropuerto regional.

Este esfuerzo es parte del programa de Entrenamiento de Preparación Innovadora, IRT por sus siglas en inglés, una iniciativa del Departamento de Defensa que ofrece oportunidades de entrenamiento en conjunto para personal militar, a la vez que presta servicios esenciales a las comunidades de la nación, incluyendo los territorios, combinando el entrenamiento militar con el servicio comunitario permanecen desde mediados del mes de julio en Vieques, realizando trabajos en el mencionado aeropuerto.

“Para la Autoridad de Puertos el poder hacer este tipo de acuerdo colaborativo nos permite atender parte de los problemas que hemos estado enfrentando por los pasados meses en el aeropuerto, en el caso de Vieques, específicamente la verja de seguridad que separa todos los perímetros a nuestra llegada la encontramos en el piso, inservible. Además, los alrededores de la pista necesitaban acondicionamiento en cuanto a vegetación, poda de árboles, movimientos de tierra como parte de las medidas que se requieren por seguridad en cada área”, comentó el Director Ejecutivo de la APPR.

Como parte del acuerdo, la Autoridad de los Puertos, coordinó la compra de los materiales para la verja, que se instaló en más de un 90 por ciento, y se espera que los trabajos finalicen la próxima semana.

El militar Celso Ramos, miembro de la Reserva del Ejército, explicó, mediante una presentación, el alcance de los trabajos y la misión que llevaron cabo los participantes para limpieza de las áreas que presentaban obstrucción por la vegetación.

El alcalde de Vieques, quien acompañó al Director Ejecutivo de APPR, en la presentación de los oficiales, agradeció a Negrón y los miembros de la Reserva del Ejército por el trabajo que han realizado en los pasados meses y la integración a la comunidad viequense.

“Durante las pasadas semanas fuimos testigos del trabajo que han realizado los miembros de la Reserva. Ha sido un esfuerzo y el cambio se puede apreciar a simple vista en las carreteras que bordean el aeropuerto.”, dijo Corcino.

Por último, el licenciado Negrón Díaz, agradeció el compromiso del equipo de la APPR, por desarrollar la iniciativa que requirió la coordinación de la logística entre la Reserva del Ejército, el Municipio de Vieques y la agencia, como la compra de materiales por parte de la Autoridad.

“Tengo que agradecer el compromiso en la ejecución de esta iniciativa, del director de Aviación, José Román, la gerente en Asuntos Ambientales Milagros Rodríguez Castro y la supervisora de Rescate Aéreo / coordinadora Interagencial de Manejo de Emergencias, Carmen Reyes, así como el equipo que estuvo involucrado en la iniciativa que se extenderá próximamente al aeropuerto de Arecibo”.