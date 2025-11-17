La nueva película de Edgar Wright, The Running Man (2025), revive el clásico de Stephen King con una mirada fresca y actual. Lejos del tono caricaturesco de la versión de 1987 con Arnold Schwarzenegger, esta adaptación —más fiel al material original— presenta una visión oscura y creíble de un futuro donde el entretenimiento se convierte en herramienta de control social.

En el centro está Ben Richards, interpretado magistralmente por Glenn Powell, quien demuestra ser mucho más que una estrella de acción. Su personaje, un hombre desempleado y desesperado por salvar a su hija enferma, acepta participar en un brutal reality show donde la única forma de sobrevivir es ser el último en pie. Powell logra un equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y determinación, mostrando un héroe con el que cualquiera puede empatizar.

Un Mundo Distópico Familiar

La historia transcurre en unos Estados Unidos dominados por la vigilancia tecnológica, los medios corruptos y una élite que manipula a las masas a través del espectáculo. Wright evita fechar los eventos, lo que hace que la distopía se sienta inquietantemente cercana. En The Running Man, los concursantes son perseguidos por todo el país, mientras el público puede ganar dinero delatando su ubicación.

A diferencia del filme ochentero, esta versión expande el universo del juego: la cacería abarca todo un país, involucrando a ciudadanos comunes, redes sociales y tecnología de rastreo. El mensaje es claro: todos participamos del sistema que destruye a los demás por diversión o supervivencia.

Un Reparto Sólido y Carismático

Coleman Domingo interpreta al carismático presentador Bobby T, el rostro público del programa, que mezcla encanto y crueldad con maestría. Josh Brolin destaca como el productor Dan Killian, un manipulador sin escrúpulos que representa la ambición y corrupción de la industria mediática.

El elenco incluye además a Amelia Jones, Michael Cera, William H. Macy y Lee Pace, quienes aportan fuerza y humanidad en sus breves pero efectivos papeles. Aunque algunos roles secundarios se sienten subutilizados, el conjunto refuerza la sensación de un mundo vasto y moralmente podrido.

Dirección y Estilo

Wright demuestra su dominio visual con secuencias de acción filmadas de manera práctica y una estética más sucia y realista que en sus trabajos anteriores. La cinematografía de Chung-Hoon Chung y la música de Steven Price crean una atmósfera tensa y vibrante. Aun sin los característicos montajes frenéticos de Wright, la película mantiene ritmo y energía constantes.

Sin embargo, algunos críticos señalan que el filme podría haberse beneficiado de un metraje más corto. Con más de dos horas, ciertas subtramas ralentizan el avance. Aun así, la mezcla de acción y comentario social mantiene el interés de principio a fin.

Veredicto Final

The Running Man (2025) es una versión inteligente y actualizada de la obra de King. Glenn Powell confirma su estatus como una de las grandes estrellas del cine moderno, y Edgar Wright ofrece una película que combina espectáculo, crítica y emoción.

Aunque menos extravagante que otras obras del director, esta adaptación se sostiene por su autenticidad y relevancia. Una distopía poderosa y entretenida que nos recuerda lo cerca que estamos de convertir la realidad en un juego mortal.

Calificación: ★★★★☆ (8/10) – Un thriller distópico con corazón y conciencia.