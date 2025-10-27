lunes

Rescatan a hombre que se fue barranco abajo en playa de Palmas del Mar en Humacao

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – Las autoridades rescataron en la tarde del sábado a un hombre en una zona boscosa del área conocida como Playa Icaco, en el complejo Palmas del Mar, en Humacao.

Según la información preliminar, un hombre de 39 años se disponía a bajar por un área boscosa a playa para pescar cuando resbaló, cayó al vacío desde una altura de aproximadamente 25 pies contra las rocas. El hombre resultó con heridas que le impidieron moverse por sus propios medios.

Personal de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas del Municipio de Humacao y la Guardia Costera , lograron rescatar al hombre. Fue transportado en una unidad aérea de la Guardia Costera al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.
El agente Braulio Sánchez, adscrito a la Unidad Motorizada del Área de Humacao, realizó la investigación.

