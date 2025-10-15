Resaltan importancia del Yunque para el desarrollo económico de Puerto Rico

SAN JUAN – Los presidentes de las comisiones de Turismo del Senado y la Cámara de Representantes, Marissa ‘Marissita’ Jiménez y Axel ‘Chino’ Roque, destacaron la importancia de la reapertura de los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal en el viejo San Juan, así como el único bosque tropical en los Estados Unidos, el Yunque.

“Muchos de los turistas que nos visitan lo hacen por los atractivos turísticos únicos que tenemos en Puerto Rico. El Yunque es una de las atracciones más visitadas, pues tiene la distinción de ser el único bosque tropical en los Estados Unidos. Esta facilidad es visitada por alrededor de 300,000 personas todos los años, por eso reabrir este parque es esencial para el desarrollo económico de la región noreste de la Isla. Como Senadora por el Distrito de Carolina, la apertura del Yunque es muy importante”, comentó Jiménez, quien también es la vicepresidenta del Senado.

“Agradecemos a la señora gobernadora, Jenniffer González, por identificar las partidas dirigidas a reabrir el Morro, San Cristóbal y el Yunque, tres de las facilidades más visitadas en Puerto Rico. Los castillos en el Viejo San Juan son uno de los atractivos que los visitantes que llegan a la isla mediante un crucero buscan ver, pues son estructuras históricas con un valor incalculable. Son emblemáticos del Viejo San Juan y de Puerto Rico. Esta reapertura es un espaldarazo al sector turístico de la Isla”, dijo Roque.

Ayer, martes, la Gobernadora anunció una inversión de $486,926 para que se reabra el Morro, Castillo San Cristobal y el Yunque; atracciones turísticas únicas en Estados Unidos.

“El turismo ha despuntado a niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, en el 2024 sobre 7.5 millones de visitantes no residentes estuvieron en Puerto Rico. El Morro, San Cristóbal y el Yunque, en conjunto, reciben sobre un millón de visitantes, así que su reapertura es importante para todos”, agregó Jiménez.