Reparten sobre 100 pavos para almuerzo de Acción de Gracias en Luquillo

LUQUILLO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, hizo entrega de 100 pavos a familias de escasos recursos económicos en el municipio de Luquillo, esto como parte de la asistencia brindada a estos residentes de cara a la celebración del Día de Acción de Gracias el 27 de noviembre.

La repartición se realizó en un sencillo evento celebrado el pasado sábado en un muy concurrido centro de usos múltiples de la comunidad Villa Angelina.

“El Día de Acción de Gracias tradicionalmente es el momento en que inician las tradicionales fiestas navideñas en Puerto Rico. Es un espacio donde la familia se reúne para conmemorar esta festividad. El norte de esta actividad fue apoyar a los residentes de la comunidad Villa Angelina en Luquillo en estos días festivos”, comentó el también Representante por el Distrito #36, el cual comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

“Continuaremos identificando mecanismos para apoyar nuestras comunidades y proveerles la ayuda necesaria para mejorar su calidad de vida”, culminó diciendo el Presidente Cameral.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) también formó parte de la novel iniciativa que impactó a 100 familias de este importante sector.

De acuerdo con datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos, para el 2020 la población de Luquillo era de 17,763 habitantes. En la comunidad Villa Angelina existen alrededor de unas 100 residencias.

Los pavos entregados fueron de la marca, certificada por las agencias federales, ‘Prestage Farms’ Premium Young Turkey’.