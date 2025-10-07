martes

Reparan tubería y restablecen agua potable en sector La Paloma de Ceiba

(Foto/Municipio de Ceiba)
CEIBA – El municipio de Ceiba informó que, gracias al trabajo coordinado entre el equipo de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) y la Oficina de Obras Públicas, en colaboración con personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), lograron identificar y reparar una rotura en la tubería que afectaba el suministro de agua en el sector La Paloma.

Según el anuncio municipal, en poco tiempo los residentes comenzarían a recibir nuevamente el servicio de agua en sus hogares.

La administración municipal agradeció la paciencia de la comunidad y reiteró el compromiso del alcalde Samuel Rivera Báez y su equipo de trabajo con el bienestar de todos los ceibeños.

El municipio expresó que continúa trabajando con responsabilidad y dedicación por una Ceiba próspera.

