SAN JUAN – Miguel Romero, alcalde de San Juan, informó que, con una inversión de 6.9 millones de dólares, se ha iniciado la remodelación total de la Plaza del Mercado, considerada el corazón económico, cultural y comunitario de la ciudad.

El proyecto pretende transformar la plaza en un espacio moderno y seguro, conservando su esencia histórica.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez, por su colaboración y apoyo en la gestión de proyectos importantes para San Juan.