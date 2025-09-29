lunes

septiembre 29, 2025

Remodelan Plaza del Mercado de San Juan con inversión millonaria

(Foto/FB: Municipio de San Juan)
SAN JUAN – Miguel Romero, alcalde de San Juan, informó que, con una inversión de 6.9 millones de dólares, se ha iniciado la remodelación total de la Plaza del Mercado, considerada el corazón económico, cultural y comunitario de la ciudad.

El proyecto pretende transformar la plaza en un espacio moderno y seguro, conservando su esencia histórica.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez, por su colaboración y apoyo en la gestión de proyectos importantes para San Juan.

(Foto/FB: Municipio de San Juan)

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

