Continúan trabajos de rehabilitación en la autopista PR-52 hacia Caguas

CAGUAS – La Autoridad de Carreteras y Transportación informó el viernes que este fin de semana se realizarán labores de reconstrucción de pavimento en la autopista Luis A. Ferré (PR-52) entre los kilómetros 0 al 14.2 en dirección de San Juan a Caguas.

Los trabajos inician el viernes a las 9:00 de la noche y se extenderán hasta el lunes a las 5:00 de la mañana. El cierre incluye los carriles izquierdo y central entre los kilómetros 3.4 al 5.1 en el área de Montehiedra, además de la entrada al carril DTL en el kilómetro 5.0. Permanecerán abiertas las entradas y salidas de la PR-177, PR-199 y la avenida Montehiedra.

La agencia informó que los conductores podrán utilizar como última entrada al DTL la ubicada entre la intersección de la PR-18 y la PR-52, cerca del kilómetro 0.7. El carril reversible (DTL) permanecerá abierto y libre de costo durante el fin de semana.

Como rutas alternas estarán disponibles el carril derecho, el paseo de la PR-52 y la carretera PR-1 de San Juan a Caguas. Se recomendó a los conductores utilizar la aplicación Waze para reducir los retrasos en el tiempo de viaje.