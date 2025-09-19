viernes

septiembre 19, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Continúan trabajos de rehabilitación en la autopista PR-52 hacia Caguas

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 80

CAGUAS – La Autoridad de Carreteras y Transportación informó el viernes que este fin de semana se realizarán labores de reconstrucción de pavimento en la autopista Luis A. Ferré (PR-52) entre los kilómetros 0 al 14.2 en dirección de San Juan a Caguas.

Los trabajos inician el viernes a las 9:00 de la noche y se extenderán hasta el lunes a las 5:00 de la mañana. El cierre incluye los carriles izquierdo y central entre los kilómetros 3.4 al 5.1 en el área de Montehiedra, además de la entrada al carril DTL en el kilómetro 5.0. Permanecerán abiertas las entradas y salidas de la PR-177, PR-199 y la avenida Montehiedra.

La agencia informó que los conductores podrán utilizar como última entrada al DTL la ubicada entre la intersección de la PR-18 y la PR-52, cerca del kilómetro 0.7. El carril reversible (DTL) permanecerá abierto y libre de costo durante el fin de semana.

Como rutas alternas estarán disponibles el carril derecho, el paseo de la PR-52 y la carretera PR-1 de San Juan a Caguas. Se recomendó a los conductores utilizar la aplicación Waze para reducir los retrasos en el tiempo de viaje.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 634

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
251

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: