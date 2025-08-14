Regresa Shae Kelley con las Cangrejeras

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

SAN JUAN – Las campeonas Cangrejeras de Santurce anunciaron que la importada Shae Kelly regresará a defender el trono en la venidera temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En 2024, incluyendo la postemporada, Kelly promedió 16.3 puntos, 10.4 rebotes, 2.4 asistencias y 2.2 cortes de balón en 27 juegos. Previamente, jugó con las extintas Montañeras de Morovis y las Atenienses de Manatí, así como en la WNBA con Minnesota Lynx.

Santurce regresará este año al Coliseo Roberto Clemente, tras un exitoso paso por el coliseito Pedrín Zorrilla. En su inauguración, las Cangrejeras recibirán a las subcampeonas Gigantes de Carolina, el sábado, 23 de agosto, a partir de las 8:00 p.m.