Regresa la feria educativa Expo Planeta Digital 2025: “Viviendo en la Tierra y Más Allá”

SAN JUAN – Miles de niños, jóvenes y familias serán los protagonistas e invitados de la novena gran feria educativa EXPO Planeta Digital 2025 bajo el tema “Living On and Beyond Earth” / “Viviendo en la Tierra y Más Allá”, enmarcada en la celebración del Mes del Planeta Tierra. El evento es producido por el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico como parte de una alianza con NASA Teams II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). La EXPO Planeta Digital 2025 se llevará a cabo del 21 al 27 de abril de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. en el atrio central de Plaza Las Américas y la entrada es libre de costo.

Según se informó, EXPO Planeta Digital promueve la educación científica informal y el impacto social de las amenazas naturales, el manejo efectivo de las emergencias: los terremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas y huracanes con científicos, expertos y educadores dentro del campo de las ciencias. Igualmente, concienciar sobre cómo la ciudadanía puede ser más resiliente ante las amenazas naturales y cómo mitigar los riesgos ante futuros desastres. Además, de promover el conocimiento sobre la exploración e investigaciones espaciales, ingeniería, tecnología, robótica, vehículos espaciales, química y física.

La feria educativa consta de cuatro áreas principales: el Geodomo Planeta Digital con la proyección de la película “Living On and Beyond Earth”; el ¡Science Live!, que será el área de tarima designada para charlas y actividades interactivas con el público, las unidades científicas, que estarán distribuidas a lo largo del atrio central de Plaza Las Américas y el área de información, donde se distribuirán las publicaciones y se ofrecerán los servicios del EcoExploratorio.

El evento estará abierto al público hasta el 27 de abril, en horario del centro comercial de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Específicamente, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se recibirán estudiantes de escuelas públicas y privadas para que puedan participar de los recorridos guiados por los diferentes laboratorios y unidades interactivas. Estos recorridos de grupos en la EXPO Planeta Digital requieren un registro previo. Mientras que, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. estará activo el área de ¡Science Live!, donde se ofrecerán charlas por diversos conferenciantes y se llevarán a cabo diferentes actividades.

Para más información sobre la EXPO Planeta Digital 2025 o separar espacios para recorridos de escuelas o grupos, pueden comunicarse al 787-281-9090 o escribir a info@ecoexploratorio.org.