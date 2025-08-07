Regresa evento “Acicala’os para la Escuela” en Loíza

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, anunció la celebración, por octavo año consecutivo, del evento “Acicala’os para la Escuela”, evento comunitario en el que barberos y estilistas donan su tiempo y esfuerzo para atender a niños y adolescentes con recortes, trenzas y moños gratis, como incentivo para el regreso a las escuelas públicas loiceñas.

El domingo, 10 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., el Centro de Servicios Municipales Carlos Escolar López se convertirá en una barbería y salón de estilismo para prepararse para el regreso a clases.

“Nada más importante que un buen recorte para iniciar el primer día de escuela. Estamos bien agradecidos de todos los profesionales de la belleza y auspiciadores que por años han sido parte de esta iniciativa”, señaló la alcaldesa. Como requisito, se le solicita a los padres y encargados que lleven a los niños con el cabello limpio.

El mismo día, desde las 2:00 p.m. se celebrará el concierto familiar “El Comienzo” en las instalaciones del Puente Herrera. El evento incluirá las presentaciones de El Payaso Chicle, Rumba Caliente y Tito El Bambino.

Los eventos son parte de las labores de las Oficinas Municipales de Asuntos de la Comunidad y de la Juventud, así como de la Comisionada Escolar, que desde 2017 brinda apoyo a todas las escuelas públicas de Loíza, canalizando las necesidades y logrando soluciones.

“Como hemos mencionado con orgullo desde el inicio de nuestra gestión, tanto la educación como la cultura y los deportes han sido prioridad en Loíza. Siempre hemos decretado que el futuro de nuestro pueblo está en el esfuerzo que hagamos en las generaciones nuevas que necesitan mucha atención y recursos”, explicó Nazario Fuentes.