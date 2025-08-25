Regresa el 5K “Vamos por la IUPI” a beneficio de estudiantes atletas

SAN JUAN – La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), anunció la celebración de la segunda edición del evento 5K “Vamos por la IUPI”, que se llevará a cabo el domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 4:30 pm. Esta carrera-caminata tiene como objetivo principal aportar a un fondo de apoyo para estudiantes atletas, así como reconocer el mérito en las disciplinas deportivas, promover la salud y el bienestar en la comunidad universitaria y el público general.

Este año, el evento estará dedicado a dos distinguidos exalumnos del Recinto: la periodista Ivonne Solla Cabrera, exatleta y destacada periodista, y el exatleta y entrenador Alfredo “Api” Romero, cuyo legado deportivo ha inspirado a generaciones dentro y fuera de la IUPI. Ambos fueron exaltados recientemente al Recinto de los Inmortales del Deporte de la Liga Atlética Interuniversitaria.

La primera edición del 5K, celebrada en noviembre de 2024, fue un éxito rotundo al superar las expectativas con más de 1,300 personas inscritas y una amplia cobertura mediática, lo que reafirmó el compromiso de la comunidad con la educación y el deporte. Para este 2025, se espera superar la marca de participación y alcanzar los 2,000 participantes. El evento otorgará una medalla a los primeros 2,000 participantes que completen la ruta y crucen la meta.

La rectora del Recinto de Río Piedras, Dra. Angélica Varela Llavona, expresó su entusiasmo por la celebración de esta segunda edición: “Nos honra dedicar el 5K ‘Vamos por la IUPI’ a dos egresados excepcionales como Ivonne Solla y Alfredo ‘Api’ Romero, quienes representan el compromiso, la excelencia y el espíritu de servicio que caracteriza a nuestra comunidad universitaria. Invitamos a las empresas a unirse como auspiciadores de este evento que apoya a nuestros estudiantes atletas, y a toda la comunidad puertorriqueña a participar en este esfuerzo colectivo por la educación, la salud y el deporte.”

El evento está abierto al público general. Para más información y para inscribirse, las personas interesadas pueden visitar el portal oficial: https://5k.uprrp.edu/ .

Información sobre el 5K Vamos por la IUPI 2025

La tarifa de inscripción general temprana por persona es de $30.00 hasta le 15 de octubre de 2025. A partir del 16 de octubre de 2025 aplicará una tarifa de $35.00. La tarifa para estudiantes activos del Recinto de Río Piedras de la UPR es de $20.00 y aplicará a las inscripciones realizadas en o antes del 15 de octubre. La fecha de cierre de las inscripciones es el 31 de octubre de 2025. La carrera contará con siete categorías con premios para los primeros tres lugares en cada una y una categoría general con premios para los primeros cinco lugares. No habrá doble premiación.

Categorías:

Categoría Overall Masculino y Femenino

Categoría 15 a 19 Masculino y Femenino

Categoría 20 a 29 Masculino y Femenino

Categoría 30 a 39 Masculino y Femenino

Categoría 40 a 49 Masculino y Femenino

Categoría 50 a 59 Masculino y Femenino

Categoría 60 Plus Masculino y Femenino

Categoría Silla de Ruedas Masculino y Femenino

Sobre el Departamento Atlético UPRRP

El Departamento Atlético, adscrito al Decanato de Estudiantes de UPRRP, ofrece a los estudiantes con talentos deportivos la oportunidad de desarrollar sus habilidades a través de la participación en competencias intercolegiales, tanto a nivel local como internacional. Actualmente, desarrolla un promedio de 430 atletas distribuidos en las siguientes disciplinas – en ambas ramas-: atletismo, baloncesto, fútbol, halterofilia, judo, natación, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol, voleibol de playa, taekwondo, porrismo- en féminas-: softbol y en masculino-:béisbol y lucha olímpica.