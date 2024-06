Reflexión del Día de los Padres

Pastor Eddy Batista

Ministerio Evangelístico Todavía Cristo Salva, Sana y Liberta

Dios te bendiga rica y abundantemente, nuevamente queremos ser de bendición para tu vida.

Nuestro sermón tiene un norte, y específicamente estará destacando a aquellos padres valientes, guerreros, luchadores incansables, que de una forma u otra han dado todo, hasta su propia vida, por la vida de sus hijos y han mostrado su amor incondicionalmente. Eso nos llena de gozo y satisfacción, destacar las características de esos padres en este día; quizás los nuestros todavía están con nosotros, aunque otros ya no los tienen junto a ellos, por eso vamos a homenajearlos, con el valor y amor que les tenemos.

Quiero hacer un enfoque en una historia bíblica: la historia de Job, en la cual Dios mismo es quien menciona las cualidades y características que portaba este hombre. Dios lo señala diciendo que era apartado del mal, temeroso de Dios, recto, perfecto e íntegro. Y lo que más me llamó la atención de esta historia es que Job también era padre, tenía hijos e hijas. Cuando un padre se preocupa por el bienestar de sus hijos, tanto material y espiritual, creo que es de admirar y valorar las cualidades de tales padres.

Dice la biblia que Job hacía sacrificio a Dios en favor de sus hijos con el propósito de que si sus hijos hacían algo malo ante los ojos de Dios, Él tuviera misericordia de ellos. Creo que eso es de admirar. ¿Saben por qué? Porque todavía estoy seguro de que existen padres con ese corazón, pidiéndole a Dios a diario por sus hijos, por protección, por el bienestar, creo que por todo, ¿cómo no he de honrar a tus padres en este día? Tal vez hoy el tuyo ya no se siente igual que antes, quizás por su edad, tal vez no tenga la fuerza necesaria, pero tiene la sabiduría de aconsejarte.

Proverbios 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.

Es posible que muchos de los que leerán este escrito dirán que “el mío no hizo nada por mí”, “el mío me abandonó cuando más lo necesité”, pero con esto que te voy a decir voy a cambiar tu manera de ver a tu padre, te daré un voto de confianza. Pongamos que fue malo, que te abandonó, que no estuvo ahí cuando más lo necesitaste, esas características que tuvo tu padre no se las vamos a aplaudir. Pero te voy a preguntar: ¿Sabes por qué existes? ¿Sabías que un día Dios permitió que tu padre mirara a tu madre con ojos de conquista y por ese motivo de ese amor naciste tú? Quizás hoy eres un abogado, ingeniero, profesional en alguna área de la vida; donde quiero llegar es que, aunque lo mires del lado más negativo, habrá una luz que alumbrará a tu padre, que a pesar de todo lleva tu sangre.

No puedo pasar por alto y dejar de mencionarte al mejor padre de todos los padres, es tan buen padre que tiene la capacidad de sanar tu corazón y sacarte toda raíz de dolor con tal de que vuelvas a amar a tu padre terrenal, su nombre es Dios; él es el mejor padre, entregó su hijo por amarte a ti incondicionalmente.

Por eso, no podemos dejar de felicitar a cada padre y desearle muchas bendiciones y felicidades en su día, vida y salud; siendo esos héroes que de una forma u otra tuvieron muchas batallas para llevarnos un plato de comida a nuestra mesa.

Feliz Día de los Padres.