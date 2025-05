Recuerdan que este fin de semana será la venta sin IVU para la temporada de huracanes

CAROLINA – El exrepresentante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos García, recordó hoy a la ciudadanía que este próximo fin de semana del viernes 23 al lunes 26 de mayo se llevará a cabo la venta sin el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), para artículos esenciales ante la temporada de huracanes.

La legislación impulsada por Matos García y firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi, este año la venta se extenderá por cuatro días completos, al incluir el lunes feriado del Memorial Day, permitiendo más tiempo para que las familias se preparen de manera segura y planificada.

“Este año tenemos un día más de compras exentas para que el ciudadano tenga más tiempo para hacer sus compras de cara a la temporada de huracanes. Esta ley fue un gran logro en beneficio de la gente, pues nos da la oportunidad de prepararnos mejor para enfrentar un evento atmosférico”, expresó Matos García.

El legislador recalcó que, ante una temporada que se anticipa muy activa, “es fundamental aprovechar esta oportunidad para adquirir los suministros esenciales que protejan a las familias y hogares”. Además, la ley dispone un periodo de hasta 30 días para la entrega de tormenteras pagadas durante los días exentos sin perder el beneficio del IVU.

Artículos exentos del IVU durante este periodo incluyen:

Artículos de primera necesidad:

• Envases, tanques y cisternas para combustibles y agua

• Tormenteras, herrajes, anclajes y tornillería

• Madera en palos y paneles no tratados

• Sogas y amarres

• Paneles de zinc de construcción

• Alimentos no perecederos, incluyendo “emergency meal kits”

• Agua potable

• Artículos de limpieza e higienización

• Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia

Equipos de preparación para la temporada:

• Generadores portátiles cuyo precio no exceda de $3,000

• Baterías individuales o en paquetes (AAA, AA, C, D, 6V, 9V)

• Lámparas, linternas, velas y fósforos

• Equipo solar de emergencia

• Herramientas como taladros, sierras, martillos, herramientas para cortar ramas, tornillos, arandelas, clavos, serrotes, palas, barrenos

• Guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad, cadenas, limas y piezas mecánicas

• Combos de herramientas y sus baterías

• Estufas y hornillas de gas (no incluye BBQ)

• Gas en cilindros y tanques

• Escaleras de emergencia o rescate

• Contraventanas para huracanes

• Hachas, machetes y abridores de latas no eléctricos

• Neveras portátiles

• Extintores de incendios

• Detectores de humo o monóxido de carbono operados con baterías

• Botiquines de primeros auxilios

• Sistemas de anclaje o kits de amarre al suelo

• Artículos reutilizables o artificiales de congelación

• Baterías y cargadores de teléfonos móviles

• Radios portátiles, de dos vías o de banda del clima

• Abanicos que operen con baterías o energía alternativa

• Lonas u otro material flexible e impermeable

Matos García exhortó al pueblo a aprovechar esta oportunidad única en el año. “Es momento de actuar con responsabilidad. Prepararse es la mejor defensa ante cualquier fenómeno atmosférico”, detalló.