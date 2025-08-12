Reconocimiento a paramédicos que asistieron parto en avioneta en Vieques

VIEQUES — El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas recibió la visita de Karishaly Cruz Morales, quien entregó un reconocimiento a los paramédicos que la asistieron durante el nacimiento de su hijo en una avioneta, en hechos ocurridos en junio en el aeropuerto de Vieques.

Según informó el NCEM, Cruz Morales fue trasladada en ambulancia hacia una aeronave con destino al hospital Ryder en Humacao. Mientras esperaba en la avioneta, inició el proceso de alumbramiento, por lo que los paramédicos, Julio Torres, Luis Fonseca y Román Rivera, intervinieron para atender el parto en el lugar.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en la base del negociado en la Isla Nena, como muestra de gratitud por la labor realizada por el personal de emergencias.