Reconocen labor de rescatista en actividad Mascotas All Stars en Cataño

CATAÑO – El alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo, participó el domingo de la caminata “Caminando y Meneando la Colita”, parte del evento Mascotas All Star, en el Frente Marítimo.

En la actividad se reconoció a la rescatista Celia Barbosa Pedrosa.

“Con este homenaje no solo agradecemos la entrega y sensibilidad de Celia Barbosa Pedrosa, sino que también enviamos un mensaje claro de que en Cataño valoramos y respetamos a quienes trabajan día a día por el bienestar animal. Su ejemplo inspira a otros a sumarse y demuestra que juntos podemos transformar la realidad de nuestros animalitos desamparados. Seguiremos apoyando a nuestros rescatistas y reforzando políticas que mejoren la calidad de vida de nuestras mascotas y de toda la comunidad”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

En su cuarta edición, el evento recorrió desde la tarima principal del Malecón hasta el área del negocio La Fiebre.