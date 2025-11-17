martes

Reconocen al Hospital UPR en Carolina por su compromiso con la salud materno-infantil

CAROLINA – En el marco del Día Mundial de la Prematurez, la Cámara de Representantes de Puerto Rico destacó al Hospital UPR Dr. Federico Trilla por su liderazgo en la atención materno-infantil.

El reconocimiento resalta la colaboración del hospital con March of Dimes y Fundación Triple S en la implementación del Programa Aurora, una iniciativa innovadora de atención prenatal grupal (Supportive Pregnancy Care) que ha demostrado reducir significativamente la tasa de nacimientos prematuros en Puerto Rico.

En su segundo año, Aurora logró reducir la tasa de prematurez de sus participantes a un 4%, lo que equivale a uno de cada veinticinco bebés que nacen.

«Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la salud de las madres y los bebés de Puerto Rico. En el Hospital UPR Dr. Federico Trilla continuaremos trabajando con dedicación, respeto y excelencia clínica para ofrecer un cuidado integral que transforme vidas», expresó la Lcda. Yelitza Sánchez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.

La distinción otorgada por la Cámara de Representantes reafirma la importancia de las alianzas entre el gobierno, las instituciones médicas y las organizaciones sin fines de lucro para promover la equidad en la atención prenatal y garantizar un comienzo de vida saludable para todos los niños y niñas de Puerto Rico.

 

