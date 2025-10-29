Recomendaciones para el cuidado de mascotas en Halloween

Con la llegada de Halloween, la doctora Karina Rosa, comparte consejos prácticos que ayudarán a los dueños a cuidar de sus amigos peludos durante las diversas celebraciones.

Uno de los principales consejos de la doctora Rosa es evitar que las mascotas consuman dulces. «Es fundamental que los dueños se mantengan alertas, ya que muchos dulces que son seguros para los humanos pueden ser tóxicos para los animales. Mantener a las mascotas alejadas de las golosinas es crucial para su seguridad», advierte.

Además, la doctora Rosa recomienda a los dueños que se informen sobre qué alimentos son seguros para las mascotas. «Siempre es mejor optar por dulces diseñadas específicamente para animales, en lugar de compartir nuestros dulces con ellos», agrega. También es importante tener en cuenta cómo manejar la ansiedad que algunos animales pueden experimentar debido al bullicio de la festividad. «Proporcionar un espacio seguro donde las mascotas puedan relajarse lejos del ruido y las sorpresas es clave para su bienestar», sugiere la experta.

En lugar de disfrazar a los perros y gatos, la doctora Rosa recomienda evitar este tipo de prendas para no causar incomodidad o problemas respiratorios en los animales. En su lugar, recomienda el uso de bandanas con motivos de Halloween, que son una forma divertida y segura de celebrar la festividad sin comprometer la comodidad de las mascotas.

Royal Canin también destaca la importancia de las precauciones con las decoraciones. «Evitar elementos que puedan ser ingeridos o que representen un peligro es esencial para mantener a nuestras mascotas a salvo durante esta celebración», explica la doctora Rosa. La identificación y seguridad de las mascotas son igualmente cruciales, y la veterinaria recomienda que los dueños se aseguren de que sus animales tengan una identificación adecuada y estén en un ambiente seguro durante las visitas nocturnas y actividades de Halloween.

Para aquellos que planean salir a caminar con sus mascotas, la doctora recomienda el uso de reflectores o luces para garantizar la visibilidad. Además, es importante estar atentos a las señales de estrés o incomodidad en las mascotas. «Conocer el comportamiento de tu animal te ayudará a identificar cuándo se siente incómodo o estresado, lo que es clave para su bienestar», concluye.

La doctora Karina Rosa es la veterinaria interna de Royal Canin Puerto Rico, responsable de liderar todas las iniciativas relacionadas con el bienestar, la salud y el cuidado de las mascotas. Su experiencia y dedicación son fundamentales para garantizar el óptimo bienestar de las mascotas.

Para más información sobre el bienestar animal, visita royalcanin.com/pr y en redes sociales bajo royalcaninpr en instagram y Royal Canin en facebook.