jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Realizan histórica jornada de reforestación costera en Humacao

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 88

HUMACAO – El Municipio Autónomo de Humacao, en alianza con First Bank, llevó a cabo una significativa jornada ambiental enmarcada en las iniciativas del Rescate Costero.

Durante la actividad, se sembraron alrededor de 900 árboles de especies nativas y costeras, entre ellos emajagüilla, maría, icacos y uva playera, con el fin de controlar la erosión, proteger los ecosistemas y fortalecer las defensas naturales ante los efectos del cambio climático y de fenómenos como la marejada ciclónica.

(Foto/Suministrada)

La siembra contó con la participación de 80 personas, quienes unieron esfuerzos en un ambiente de solidaridad y compromiso ambiental.

“Con esta siembra reafirmamos el compromiso de Humacao con la conservación de nuestros recursos naturales y con la educación ambiental. La unión de voluntades entre el sector público y privado demuestra que juntos podemos enfrentar los retos ambientales y proteger nuestro patrimonio ecológico”, expresó la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.

La alcaldesa reconoció el valor de la alianza entre el municipio y la entidad al señalar que este tipo de iniciativas reflejan cómo las entidades públicas y privadas pueden trabajar de la mano para el beneficio común.

“Agradezco a First Bank por contar con Humacao para esta iniciativa. Esta colaboración refleja la responsabilidad social y el interés genuino en mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades presentes y futuras. Sembrar árboles es sembrar esperanza y futuro para Puerto Rico”, añadió Trujillo Plumey.

La jornada forma parte del plan municipal de Rescate Costero, que busca proteger los litorales humacaeños y promover la participación ciudadana y la educación como herramientas para garantizar un futuro más seguro y sostenible.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: