Realizan histórica jornada de reforestación costera en Humacao

HUMACAO – El Municipio Autónomo de Humacao, en alianza con First Bank, llevó a cabo una significativa jornada ambiental enmarcada en las iniciativas del Rescate Costero.

Durante la actividad, se sembraron alrededor de 900 árboles de especies nativas y costeras, entre ellos emajagüilla, maría, icacos y uva playera, con el fin de controlar la erosión, proteger los ecosistemas y fortalecer las defensas naturales ante los efectos del cambio climático y de fenómenos como la marejada ciclónica.

La siembra contó con la participación de 80 personas, quienes unieron esfuerzos en un ambiente de solidaridad y compromiso ambiental.

“Con esta siembra reafirmamos el compromiso de Humacao con la conservación de nuestros recursos naturales y con la educación ambiental. La unión de voluntades entre el sector público y privado demuestra que juntos podemos enfrentar los retos ambientales y proteger nuestro patrimonio ecológico”, expresó la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.

La alcaldesa reconoció el valor de la alianza entre el municipio y la entidad al señalar que este tipo de iniciativas reflejan cómo las entidades públicas y privadas pueden trabajar de la mano para el beneficio común.

“Agradezco a First Bank por contar con Humacao para esta iniciativa. Esta colaboración refleja la responsabilidad social y el interés genuino en mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades presentes y futuras. Sembrar árboles es sembrar esperanza y futuro para Puerto Rico”, añadió Trujillo Plumey.

La jornada forma parte del plan municipal de Rescate Costero, que busca proteger los litorales humacaeños y promover la participación ciudadana y la educación como herramientas para garantizar un futuro más seguro y sostenible.