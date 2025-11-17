Raymond Arrieta visita Loíza en jornada solidaria por pacientes de cáncer

LOÍZA– La alcaldesa y todo el equipo del Municipio de Loíza recibieron con gran alegría al animador y comediante Raymond Arrieta, quien llegó a nuestro pueblo como parte de su jornada solidaria en apoyo a los pacientes de cáncer.

La Administración Municipal de Loíza entregó un donativo de $6,204.34, el cual se sumó a las aportaciones de nuestros ciudadanos loiceños para esta noble causa.

Además, la administración hizo entrega de un cuadro realizado por los artistas Lemuel y Samuel Lind, como muestra del aprecio y respeto hacia esta iniciativa.

Este acto reafirma el compromiso de Loíza con la esperanza y la solidaridad, hacia quienes luchan día a día contra esta enfermedad.