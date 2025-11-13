Radio Redentor abre primer Museo de la Radio

José R. Hernández Pérez

redaccion@presenciapr.com

SAN JUAN – En San Juan abrió el martes, 11 de noviembre, el primer museo dedicado a la historia de la radio en Puerto Rico. De esta forma, Radio Redentor se convirtió en sede de la mayor colección de piezas, equipos y fotografías que narran la historia, evolución y el presente de la radio.

La ceremonia de corte de cinta se realizó en las instalaciones de Radio Redentor, Inc., entidad que ha impulsado este proyecto durante años y ahora le ofrece un espacio. El museo funciona como un lugar para la memoria de la isla, donde voces del pasado tienen presencia educativa.

En cada sala, el visitante recorre vitrinas que permiten remontarse en el tiempo. El museo reúne una colección de piezas, equipos empleados en la producción de programas y fotografías que registran los momentos relevantes de la radio puertorriqueña.

En las exposiciones pueden verse consolas con botones y luces, junto a micrófonos responsables de captar voces que informaron durante huracanes, acompañaron las mañanas y brindaron apoyo en situaciones difíciles. Es un reconocimiento a la función de este medio en la divulgación de información y la cohesión comunitaria.

La colección de elementos ha sido resguardada por Radio Redentor durante más de cincuenta años. El proceso incluyó apoyo de otras emisoras, que entregaron objetos y material gráfico para fortalecer el acervo que hoy se exhibe. La exposición está abierta a quienes buscan conocer la evolución del medio y su impacto en la sociedad.

Según se explicó, el museo responde a una visión definida dentro del plan estratégico de la corporación sin fines de lucro. Su meta consiste en informar a la población, con un enfoque especial hacia nuevos públicos, sobre el desarrollo y la relevancia de la radio en Puerto Rico.

La apertura reunió dirigentes y representantes de organizaciones vinculadas tanto al sector radial como al de base de fe, reflejando la relación entre la emisora y distintos grupos sociales.

Durante el evento participaron el presidente de la Junta de Directores de Radio Redentor, obispo Osvaldo Trinidad, quien dio la bienvenida; la pastora Omayra Martínez, quien explicó detalles del proyecto y el esfuerzo involucrado; el presidente de la FRAPE, pastor Moisés Román, quien realizó una invocación y reseñó la aportación del museo a la sociedad; y el gerente general de la emisora, pastor Jesús M. Rivera Vázquez, quien compartió información sobre el desarrollo de la idea que motivó la creación del museo. Además, en la actividad estuvo el presidente de la Asociación de Radiodifusores, Eric Toro, y el director ejecutivo, Félix Bonet, entre otros invitados.

Tras el corte de cinta oficializado por el obispo Trinidad, se realizó el primer recorrido, el cual fue acompañado por la ejecución musical del pianista Adlan Cruz.

Se informó que la colección seguirá sumando piezas, incluidas aquellas aportadas por colaboraciones externas y que actualmente son restauradas. Asimismo, se anunció que, desde enero de 2026, los grupos podrán solicitar visitas guiadas mediante reservación anticipada.

La exposición es abierta al público para quienes quieran explorar y valorar la historia y desarrollo de la radio en la isla. Para más información y reservaciones, pueden llamar al 787-751-1310.