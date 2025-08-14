jueves

agosto 14, 2025

Últimas noticias





Radican cargos por agresión y amenaza a sexagenaria en Humacao

Naychalee Walker (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 2

HUMACAO – Una mujer de 43 años, identificada como Naychalee Walker y residente de Humacao, enfrenta cargos criminales por presunto maltrato y amenaza contra una sexagenaria en el barrio Punta Santiago.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando la víctima, de 62 años, fue agredida físicamente tras ser amenazada en un negocio cercano a su residencia.

El caso fue evaluado por el fiscal Jaime Perea, quien presentó dos cargos ante la jueza Yumayra Serrano. Esta determinó causa para arresto, impuso una fianza de $4,000 y emitió una orden de protección ex parte.

Walker fue fichada y quedó en libertad bajo supervisión electrónica, en espera de la vista preliminar.

Síguenos: