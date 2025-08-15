Radican cargos en ausencia por asesinato ocurrido en Naguabo en 2017

NAGUABO – El Departamento de Justicia presentó el jueves cargos en ausencia contra Yaniel Cirino, de 31 años, por el asesinato de Kemuel Vázquez Lozada, de 22, registrado en noviembre de 2017 en Naguabo.

La acusación, por violación al Artículo 93 A del Código Penal de Puerto Rico (asesinato en primer grado), fue radicada por el fiscal Jaime Perea Mercado tras evaluar la evidencia recopilada por la Policía. La jueza Jailene González Echevarría halló causa para arresto e impuso una fianza de un millón de dólares.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2017, alrededor de las 2:00 a.m., en la calle principal de las Estancias de Húcares. La Policía halló a Vázquez Lozada tendido en el pavimento con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó que la radicación es producto de un trabajo coordinado entre fiscales e investigadores de la Policía para esclarecer delitos graves. “Nuestro deber es presentar casos sólidos que resistan el escrutinio judicial y permitan obtener convicciones. Para ello, es indispensable contar con toda la prueba disponible y su recopilación, aunque trabajada con diligencia, puede extenderse por factores como el tiempo que necesitan algunos testigos o familiares para procesar el impacto emocional y los traumas provocados por estos hechos violentos”, señaló en declaraciones escritas.

Cirino, con historial previo por violación a la Ley 54, tiene direcciones registradas en Loíza y Río Grande. La orden de arresto en su contra continúa activa.