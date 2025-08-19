Radican cargos contra madre e hija por asesinato de Gabriela Nicole en Aibonito

AIBONITO — La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, anunció hoy la radicación de cargos criminales contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años y su hija de 17 años, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, reportado el pasado 11 de agosto en Aibonito.

Las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y uso de arma blanca, ambos en concierto y común acuerdo. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 11 de agosto en el Desvío Roberto Colón cuando una riña entre jóvenes culminó en el ataque mortal a cuchillazos contra la menor.

“Este crimen ha provocado una indignación colectiva en Puerto Rico. Como secretaria de Justicia, y sobre todo, como madre, puedo asegurar que desde el primer momento lo atendimos con diligencia y responsabilidad. En conjunto con la Policía recopilamos toda la evidencia necesaria para presentar cargos hoy contra las imputadas. Ahora, tendrán que responder por lo que hicieron”, puntualizó la funcionaria.

“Cada acto tiene sus consecuencias y hoy se dio el primer paso formal en el proceso judicial de este caso tan trágico. El Ministerio Público continuará ejerciendo su rol con el grupo de fiscales designados, quienes presentarán la prueba recopilada ante el juez. Nuestro deber es llevar el caso de manera responsable y firme”, subrayó la jefa de Justicia.

Asimismo, destacó el valor del trabajo en conjunto de las agencias de seguridad y justicia, a la vez que recalcó que cada investigación requiere su propio proceso de corroboración antes de radicar cargos. “Al pueblo de Puerto Rico, este caso demuestra nuevamente que el trabajo coordinado entre las agencias da resultados. Sin embargo, es importante que la ciudadanía entienda que cada investigación toma tiempo, porque cuando se radican cargos deben estar respaldados por toda la evidencia necesaria para sostenerse más allá de duda razonable”, sostuvo.

Mientras, el superintendente de la Policía, Joseph González dijo que, “con el arresto y la radicación de cargos por la muerte de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, se está haciendo justicia a Gabriela, a su familia y también al joven que resultó agredido”.

“Quiero reconocer la ardua labor de los agentes que, desde el primer día, no han descansado en la investigación de este caso, así como a los fiscales del Departamento de Justicia y al Instituto de Ciencias Forenses, cuya colaboración ha sido clave para lograr el esclarecimiento en un tiempo récord. Al pueblo de Puerto Rico, que ha estado consternado con esta tragedia, les reiteramos que confíen en las autoridades de ley y orden. Los casos toman su debido tiempo para recopilar la información y presentarla ante la justicia. Nuestra misión es, y siempre será, proteger la verdad, la seguridad y los derechos de todos los que vivimos en Puerto Rico”, añadió.

Contras las imputadas, la jueza Valery Téllez Téllez, encontró causa en todos los cargos e impuso una fianza de $1 millón a cada una. La vista preliminar fue pautada para el 25 de agosto de 2025.