octubre 10, 2025

Radican cargos a joven por robo agravado y maltrato a persona de edad avanzada en Humacao

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 163

HUMACAO – Las autoridades radicaron cargos criminales contra Jadisha  Fontánez Mojica, de 18 años y residente de Fajardo, por su participación en un robo agravado y maltrato a una mujer de 69 años, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en el estacionamiento del centro comercial Plaza Palma Real, en Humacao.

De acuerdo con la investigación de la Policía de Puerto Rico, Fontánez Mojica actuó en común y mutuo acuerdo con Jaime Piña para agredir a la perjudicada y despojarla de su cartera, que contenía documentos personales y un teléfono celular. Además, intentaron restringir su libertad para llevarla contra su voluntad.

La joven fue excarcelada de la Institución Correccional de Bayamón y trasladada al Tribunal de Humacao, donde se le radicaron cargos por violaciones a los artículos 190(F) de Robo Agravado, 156 de Restricción a la Libertad y 127(A) de Maltrato a Persona de Edad Avanzada, según el Código Penal de Puerto Rico. La jueza Marielis Rosario determinó causa para arresto e impuso una fianza global de 150,000 dólares, que no fue prestada, por lo que fue ingresada nuevamente en la Cárcel Regional de Bayamón.

El caso fue consultado con el fiscal Jaime Perea por el agente Carlos Lebrón, bajo la supervisión del sargento Eliezer Ortiz y en coordinación con el teniente Daniel Allende Borges, director de la División de Robo y Extorsión a Personas y Asuntos de Personas de Edad Avanzada del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.

