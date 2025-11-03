Quick Bites: Primera tienda automatizada con IA abre 24/7 en Aeropuerto de Carolina

CAROLINA – El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, fue escenario de la inauguración de una tienda operada completamente con inteligencia artificial.

El establecimiento, identificado como Quick Bites y ubicado en el terminal B, representa la segunda sucursal de esta franquicia y la tercera tienda automatizada bajo el modelo de Airport Shoppes en la terminal aérea. La apertura se realizó el sábado a las 12:01 de la madrugada, y el servicio estará disponible las 24 horas para los viajeros. La tienda permite adquirir alimentos y bebidas de manera rápida y automatizada, incluyendo opciones calientes como pizza, hamburguesas y pollo.

La tecnología empleada integra detección visual, aprendizaje automático e inteligencia artificial para garantizar transacciones seguras: el sistema cobra solamente los productos retirados, evita errores si los artículos se devuelven y elimina la necesidad de cajeros. Cada tienda automática supera los $495,000 en costos de operación e instalación. Airport Shoppes proyecta abrir una tienda automatizada en cada terminal del aeropuerto para el año 2026, posicionando así al aeropuerto como pionero en el Caribe y uno de los pocos en Estados Unidos con este avance tecnológico.