Queda definida la papeleta para la elección especial del distrito 31

SAN JUAN – La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) realizó este jueves el sorteo de posiciones para la papeleta a utilizarse en la elección especial mediante la cual electores del Distrito 31 de Caguas y Gurabo elegirán la persona que habrá de ocupar el escaño vacante en la Cámara de Representantes tras la renuncia de la ex representante y hoy alcaldesa del municipio de Gurabo, Vimarie Peña Dávila.

El presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda y el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lcdo. Aníbal Vega Borges, tuvieron a cargo el proceso, en el cual se definieron las posiciones en que los cinco candidatos certificados por el partido aparecerán en la papeleta.

El número uno en la papeleta correspondió al candidato Roberto López, mientras que el número dos será ocupado por José Cabán. Le sigue, en tercera posición, Alberto Fradera, en la posición número cuatro, Ana María Margarita Ruíz Ramos y finalmente, Michael López Saldaña.

“Como ocurrió en la pasada elección especial, que transcurrió sin ningún tipo de señalamiento, no tenemos la menor duda que la Comisión está lista nuevamente para celebrar esta elección de manera ordenada, confiable y ágil, garantizando que prevalezca la voluntad del electorado del distrito 31” manifestó el Presidente de la CEE.

Por su parte, el Comisionado Electoral del PNP recordó que podrán ejercer su derecho al voto todos los electores hábiles afiliados al partido con domicilio en los precintos 82 y 84.

La elección especial se llevará a cabo este próximo domingo, 28 de septiembre. Los electores interesados en participar de esta elección especial tienen hasta el viernes, 12 de septiembre, para inscribirse, en caso de no estarlo, reactivarse o realizar cualquier cambio en su estatus electoral. El voto adelantado confinado será el viernes, 26 de septiembre, mientras que el escrutinio se llevará a cabo el lunes, 29.