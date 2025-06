Que se enfoque en el presente y en los fondos federales, le recomienda Pierluisi a gobernadora

SAN JUAN – El exgobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le recomendó el miércoles a Jenniffer Aidyn González Colón que se enfoque en su administración en vez de dar explicaciones o justificaciones.

“Yo creo que se deben enfocar en el presente, en su propia administración. Eso sí es un consejo que les doy, porque lo que ocurrió en el pasado quedó atrás. Hay que enfocarse en el presente y tener un buen plan para mediano y corto plazo. El pueblo en general no quiere estar oyendo explicaciones ni justificaciones, lo que quiere ver es que el gobierno cumpla su misión. Así que obviamente, mi exhortación que se enfoquen en el presente y rindan cuentas como todo gobernante debe hacer”, dijo Pierluisi Urrutia en un aparte con periodistas.

De otra parte, el exgobernador mencionó que a su juicio el desembolso de los fondos de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) debe acelerar.

“Yo lo que veo es que ha habido una caída en esos desembolsos de FEMA, que ahí está la reconstrucción de Puerto Rico. Así que me parece que deben dar prioridad a esa área. Por otro lado, me agrada que el crimen ha estado bajando, sigue bajando. Estuvo bajando en el pasado cuatro años, sigue bajando ahora los asesinatos en particular. Así que eso lo veo muy bien. La Policía de Puerto Rico está haciendo su trabajo y se debe elogiar su desempeño”, sostuvo.

Y sobre el sistema eléctrico, expresó que el tiempo le dio la razón cuando expresó que “con la boca es un mamey”.

“Seguimos teniendo apagones. Es un sistema muy defectuoso. Deja mucho que desear. Es cuestión de que sigan fiscalizando y sigan tratando de que eso mejore. Yo lo que veo es que LUMA todavía siga cargo de la transmisión y distribución. Ya veremos qué pasa más adelante, pero hasta ahora pues todo sigue igual”, mencionó.

“¿Usted tenía razón en lo que dijo cuando se le preguntaba por LUMA y usted dijo que con la boca es un mamey?”, se le preguntó

“Yo pienso que la gente sabe. Yo dije lo que tenía que decir en aquel entonces. Eso fue ya después del proceso de primaria. Yo hice una advertencia a todos los que estaban aspirando la gobernación y obviamente el tiempo me ha dado la razón”, sentenció.

“Yo le deseo lo mejor a la presentación como todos debemos hacerlo. Puerto Rico tiene un gran futuro. Ya mencioné que el crimen sigue bajando y eso es importante. Por otro lado, también es importante que, en el área de la salud, cuando se acerque ese año 2027, pues se haga el trabajo para que los fondos que recibimos de Medicaid se mantengan. En el tema de educación ya el aprovechamiento escolar académico había aumentado en el pasado cuatrienio. Así que lo que deseo es que eso siga ocurriendo por el bien de nuestros niños. La economía tiene retos. Sigue creciendo no al paso que llevaba anteriormente. Obviamente, la incertidumbre política desde mediados del año pasado hasta principios de año, pues afectó obviamente la economía. Es importante que se aprovechen esos fondos federales. Ya yo mencioné los de FEMA, veo que en el caso de los fondos que vienen del departamento de vivienda federal, pues las obligaciones han bajado por 30 por ciento y hay muchos proyectos ahí importantes, particularmente proyectos de CDBG MIT. Pero estamos a cinco meses y medio del comienzo de una administración, tienen un taller de sobras. Yo les deseo lo mejor. Claro, dijo lo que veo, porque esa es mi manera de ser”, expuso.

Cuestionado si volverá a buscar un puesto político, contestó que “yo estoy enfocado en la práctica de mi profesión. Hoy mismo estoy dando aquí una charla sobre el tema del arbitraje comercial en Puerto Rico, que es una de las cosas a las que me estoy dedicando. Yo vivo, en esta etapa de mi vida, yo voy de día en día, día a día, yo vivo, mi vida no es cuestión de pensar. No es cuestión de descartar, es que solamente Dios sabe lo que depara el futuro”.

Pierluisi Urrutia da consultoría legal y estratégica en y fuera de Puerto Rico.

“Ninguno de los de mis clientes fue contratado, por ejemplo, en la por La Fortaleza, ni nada por el estilo. Claro, yo tengo un conocimiento general sobre Puerto Rico que beneficia a cualquiera que me pida asesoramiento. Pero yo siempre he sido muy cuidadoso en mis cosas y así que el asesoramiento que doy es un asesoramiento estrictamente profesional. Al momento, no estoy brindando servicio a agencias de gobierno o a entidades gubernamentales como municipios. Sabe dios si en el futuro lo pudiera hacer, pero ahora mismo no lo hago. Mis clientes son entidades privadas”, sostuvo.

Al foro, auspiciado por la Cámara de Comercio y la Asociación de Abogados en el centro comercial San Patricio Plaza llegaron varios secretarios de su administración como Carlos Mellado (secretario de Salud), William Rodríguez Rodríguez (secretario de Vivienda), Mariela Vallines Fernández (directora de la Autoridad del Distro de Convenciones), entre otros.