Puerto Rico retoma clases y labores gubernamentales este lunes tras paso del huracán Erin

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón confirmó que este lunes 18 de agosto de 2025 las clases y el trabajo en el Gobierno de Puerto Rico se reanudan con normalidad, tras los efectos del huracán Erin. Aunque algunas zonas aún enfrentan retos, la mayoría de las operaciones públicas continúan como de costumbre.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Río Piedras podría experimentar ajustes dependiendo del restablecimiento del servicio eléctrico. La presidenta de la UPR ya ha gestionado comunicación directa con LUMA Energy para acelerar los trabajos. Los demás recintos universitarios y escuelas públicas están programados para operar normalmente, salvo que las lluvias o vientos de hoy generen cambios de último minuto.

Para los empleados públicos, se espera asistencia regular a sus puestos, aunque se reconoce que muchos aún enfrentan filtraciones y daños menores en sus hogares. La gobernadora destacó que los efectos del huracán Erin fueron limitados y que el país está en proceso de recuperación.

Situación eléctrica

El director de Energía, Josué Colón Ortiz, informó que las interrupciones se deben a tres líneas de transmisión afectadas por los vientos, además de árboles caídos sobre el tendido eléctrico. El pico de clientes sin servicio alcanzó los 160 mil, pero al cierre del domingo se había reducido a unos 115 mil. Se logró restablecer el servicio a 40 mil abonados durante el día, y se continúa trabajando con 750 brigadas en la calle. El clima lluvioso podría seguir dificultando las labores de reparación.

Carreteras afectadas

Hasta el momento se han reportado tres incidentes viales: en la PR-15, la PR-349 en Mayagüez y la PR-861 en Toa Alta. Las autoridades monitorean estas áreas para garantizar la seguridad de los conductores.