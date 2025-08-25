Puerto Rico Film Festival 2025: Mayagüez celebra la 16ª edición del evento más importante del cine en la isla

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Del 17 al 21 de septiembre de 2025, la ciudad de Mayagüez será el escenario del Puerto Rico Film Festival 2025, la celebración cinematográfica más relevante del país. Este año, el festival conmemora su 16ª edición con una programación que resalta tanto el talento local como la diversidad internacional, reafirmando el compromiso de Puerto Rico con la excelencia artística y la creatividad.

Récord histórico de participación

La edición 2025 marca un hito en la historia del festival al recibir más de 140 proyectos puertorriqueños, superando las cifras del año anterior. En total, se presentaron 200 trabajos adicionales respecto a 2024, lo que demuestra un crecimiento sostenido.

Además, el festival logró atraer propuestas de 67 países, consolidándose como un evento de alcance global. Entre los más representados destacan España, México y Argentina, a la vez que se suman nuevas naciones como Camboya, Estonia y Kirguistán, ampliando el panorama cultural y cinematográfico.

Homenajes y reconocimientos

La gala inaugural será uno de los momentos más emotivos con el reconocimiento a Roselyn Sánchez por su destacada trayectoria y aportación a la cinematografía internacional. De igual forma, se rendirá homenaje a Zoraida Sanjurjo, pionera en la dirección de casting en Puerto Rico, quien recibirá el Reconocimiento de Industria por su legado profesional.

El festival también contará con la participación del reconocido actor Lou Diamond Phillips, invitado especial que aportará un brillo internacional a la celebración.

Apertura y clausura con cine puertorriqueño

El Puerto Rico Film Festival 2025 abrirá con la proyección de la película “Esta Isla” y cerrará con “Aguadilla”, dos producciones que reflejan la fuerza y diversidad de las historias que nacen en Puerto Rico. Estos estrenos marcarán momentos clave dentro de la programación del festival.

Una experiencia cultural innovadora

Por primera vez, el festival integrará la participación de Teatro Breve, con una presentación especial de su Noche de Impro en Mayagüez. Esta fusión de teatro y cine ofrece un formato innovador que enriquece la experiencia del público.

Impulso a la industria y a las nuevas generaciones

El Puerto Rico Film Festival también se ha posicionado como un punto de encuentro para la industria cinematográfica. Durante dos días, profesionales locales e internacionales tendrán la oportunidad de conectarse, explorar colaboraciones y presentar proyectos.

Asimismo, se celebrará CineNext, un evento competitivo diseñado para jóvenes de escuela superior y universitarios. Su objetivo es descubrir, impulsar y proyectar el talento emergente de la isla hacia un escenario global.

Puerto Rico como destino de festivales

“El Puerto Rico Film Festival es una ventana al mundo. Cada año buscamos no solo mostrar lo mejor del cine, sino también crear un puente entre culturas, talentos y generaciones”, expresó Lester Rivé, fundador del evento.

Con una programación diversa, homenajes a grandes figuras y récord de participación, el Puerto Rico Film Festival 2025 reafirma a Puerto Rico como un destino de festivales reconocido internacionalmente.