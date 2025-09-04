Puerto Rico Film Festival 2025 anuncia su edición más grande

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Un festival que crece y trasciende fronteras

El Puerto Rico Film Festival (PRFF) celebrará su decimosexta edición del 17 al 21 de septiembre de 2025 en la ciudad de Mayagüez, consolidándose como la principal plataforma del cine en Puerto Rico.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde se presentaron detalles de la programación, invitados y homenajes. Este año, el festival inicia con un logro histórico: la revista Destination Film Guide lo reconoció como uno de los principales festivales de cine en América del Norte, validando el trabajo realizado durante más de una década.

Estrenos destacados en la edición 2025

La programación abrirá con la premier nacional de Esta Isla, dirigida por Lorraine Jones y Cristian Carretero, una película que invita a reflexionar sobre identidad y futuro.

La clausura contará con la presencia del actor Lou Diamond Phillips y los directores Tom Muska y Alexander Zeke Muska, en una velada que unirá lo local y lo internacional.

Entre los estrenos y presentaciones especiales se destacan:

Colapso, del director Joel Iván Irizarry, un thriller con mirada crítica y social.

Espinal: La Vida, documental dirigido por Jaime Segura, con la producción ejecutiva de Karina Fernández, que narra la historia del medallista olímpico Jaime Espinal.

Homenajes a grandes figuras

El festival también será espacio para reconocer trayectorias inspiradoras. La actriz internacional Roselyn Sánchez será homenajeada en la noche de apertura por su contribución a la cinematografía y su impacto global.

La directora de casting Zoraida Sanjurjo recibirá el premio Aportación a la Cinematografía Puertorriqueña, en reconocimiento a su legado en la industria. Además, se otorgará un reconocimiento especial al cineasta Sanjurjo por su brillante carrera.

Educación e industria: ejes del PRFF 2025

El PRFF continúa ampliando sus espacios de formación y desarrollo. Una de las principales novedades es CINENEXT, competencia estudiantil que permitirá a jóvenes de escuela superior y universidad presentar cortometrajes en categorías como cine móvil, animación, video musical y cortos de 30 segundos. El programa incluirá talleres, charlas y mentorías en alianza con universidades del país.

En paralelo, se celebrarán dos días dedicados a la industria cinematográfica, con charlas, paneles y conversatorios. Habrá un panel sobre el trabajo con niños actores, una mesa redonda con directores de casting, el estreno panameño del documental El Brujo, y encuentros con figuras como Lou Diamond Phillips y el cineasta Ángel Manuel Soto, quien ofrecerá una charla sobre nuevas tecnologías. También regresa el PRFF Pitch, en su cuarta edición, que conecta proyectos en desarrollo con profesionales internacionales.

Impacto cultural y económico

El festival no solo celebra el cine, también impulsa la economía local de Mayagüez. Según la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la actividad incrementa la ocupación hotelera, activa comercios y genera empleos, posicionando al oeste como un espacio estratégico para la cultura y el turismo.

Invitación abierta

El Puerto Rico Film Festival 2025 se proyecta como la edición más ambiciosa hasta la fecha. Una semana de cine, homenajes, estrenos y formación que convertirá a Mayagüez en la capital del cine del Caribe.