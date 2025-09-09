Puerto Rico cae 3-0 ante Japón, pero avanza a la súper ronda del Mundial Sub 18

OKINAWA – La novena Sub 18 de Puerto Rico perdió el miércoles 3-0 ante Japón en el Nishizaki Stadium y cerró la fase preliminar con marca de tres victorias y dos derrotas, resultado que le aseguró el pase a la súper ronda del torneo.

“El equipo ha venido jugando buena defensa, que fue lo que nos falló contra Japón. El pitcheo ha hecho un trabajo excepcional. Estamos entre los primeros en efectividad y en ponches propinados. Seguimos reajustando la ofensiva día a día”, dijo el dirigente Eddie González en conferencia de prensa.

Los locales combinaron a Raito Okumura, Saku Hayase e Ikki Nishimura para limitar a la ofensiva boricua. Hayase se llevó la victoria en labor de relevo y Allem Borrero cargó con la derrota tras dos entradas y un tercio con una carrera permitida.

Japón anotó la primera vuelta en la segunda entrada con dos outs, cuando Shintaro Sakamoto sorprendió con toque por tercera y Yu Yokoyama anotó desde segunda. La segunda carrera llegó en el sexto capítulo tras un error defensivo y la tercera por lanzamiento salvaje en la séptima.

“Ahora toca levantar la cabeza, reagruparnos, reunirnos como equipo, descansar y prepararnos para salir con todo a la súper ronda”, añadió González.

Puerto Rico tendrá día libre este miércoles. La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol informará el calendario oficial de la súper ronda, que comenzará el jueves.