Puerto Rico brilla en Panamá durante el Campeonato Abierto de Robótica para las Américas 2025

SAN JUAN – La delegación de robótica WRO, organizada por TECHNO INVENTORS en el que participaron 44 delegados distribuidos en nueve equipos, representó magistralmente a Puerto Rico en el Campeonato Abierto de Robótica para las Américas 2025 celebrado recientemente en Panamá.

Puerto Rico obtuvo el primer lugar en la categoría “Future Innovators Elementary” y un tercer lugar en “Robot Sports”. Además, fue reconocido con tres de los diez premios especiales del evento: “Spirit of Innovation and Collaboration Award”, “Sustainable Innovation in Transportation Award” y “Emerging Innovators in Autonomous Transportation Award”. Con estos 5 premios, Puerto Rico se consolidó como uno de los países con mejor desempeño y proyección en la olimpiada.

La organización sin fines de lucro Techno Inventors, encargada de organizar la Olimpiada Mundial de Robótica en Puerto Rico, entrenó este año a más de 1,000 estudiantesen temas de robótica educativa y programación. Las instituciones que formaron parte de la delegación puertorriqueña fueron: Escuela Manuel Méndez Liciaga de San Sebastián, Escuela Ramón Power y Giralt de San Juan, Robinson School de San Juan, Iglesia Escuela Castillo Fuerte de Carolina y Saint John’s School de San Juan.

The Future of Robots fue el reto de este año 2025, el cual motivó a los equipos a diseñar soluciones utilizando la robótica con inteligencia artificial para mejorar la vida diaria y las capacidades humanas dirigidas a la exploración espacial. Los delegados olímpicos inventaron soluciones innovadoras, creando robots capaces de ayudar a las personas, mejorar las ciudades y facilitar la vida en la tierra e incluso en el espacio.

Jóvenes entre las edades de 8 y 19 años demostraron un compromiso excepcional con el aprendizaje de ingeniería, ciencias de la computación, mecánica de robots, programación y el uso eficiente de la energía. A través de los retos del programa, los participantes fortalecieron destrezas esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el liderazgo, la colaboración y el manejo positivo de sus emociones, reflejando el impacto educativo y formativo de la experiencia.

WRO 2025 es una olimpiada que refleja el compromiso de Puerto Rico con la educación STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mat sus siglas en inglés. Con el objetivo de desarrollar la educación de la robótica e innovación tecnológica a nivel global. Organizaciones Sin Fines de Lucro como Techno Inventors buscan capacitar a los participantes con habilidades esenciales para el desarrollo de Puerto Rico, con habilidades como el uso adecuado de la tecnología, pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la seguridad digital, fomentando la colaboración y la adaptación en un mundo tecnológico en constante cambio y crecimiento.