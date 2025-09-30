Publican imagen de SUV blanco vinculado a fatal accidente en Carolina

CAROLINA – La Policía de Puerto Rico publicó recientemente la fotografía de un vehículo SUV blanco, presuntamente vinculado a un incidente de “hit and run” que resultó en el fallecimiento de Orlando Jared Campoamor Meléndez, de veintinueve años, residente en Trujillo Alto. El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2025, en la marginal del expreso Baldorioty de Castro, municipio de Carolina.

Según la información oficial, a las 3:46 a. m., Campoamor Meléndez caminaba por el kilómetro 1.8 de dicha marginal, en las inmediaciones de la salida 1A hacia la avenida Roberto H. Todd, cuando fue atropellado por el citado vehículo. El conductor involucrado en el accidente no detuvo su marcha, no le ofreció auxilio al perjudicado y abandonó el lugar del suceso. Hasta el momento, las autoridades no han podido precisar la marca ni el modelo del automóvil.

Como parte de las gestiones para esclarecer el caso, la Policía divulgó la imagen del sospechoso y exhortó a la ciudadanía a cooperar con la investigación. Las personas que tengan alguna información relevante pueden comunicarse, de manera confidencial, con el agente Carlos Colón López, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, llamando al 787-793-1234, extensión 2215, o a la línea directa de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.