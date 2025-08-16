Netflix ofrece una vasta selección de contenido que puede ser abrumadora a la hora de elegir qué ver. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado una lista de las mejores películas y series disponibles actualmente en la plataforma.
Ya sea que busques una emocionante película de acción, una conmovedora serie dramática o una comedia para reír a carcajadas, documentales, etc., aquí encontrarás algo que se ajuste a tus gustos.
A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones destacadas:
Películas y Documentales:
Gold Rush Gang (La Banda de la Fiebre del Oro)
2025 | TV-MA | Drama
Sinopsis: A finales de la Segunda Guerra Mundial, el líder de una banda de bandidos y su equipo se enfrentan a su archienemigo y al ejército japonés para robar un tren lleno de oro.
Protagonistas: Phetthai Vongkhamlao, Thiti Mahayotaruk, Chingduang Duijkers.
Abandoned Man (Hombre Abandonado)
2025 | TV-MA | Drama
Sinopsis: Tras cumplir una condena en prisión por el crimen de su hermano, un hombre se reúne con cautela con su familia, encontrando esperanza y sanación en un vínculo transformador con su sobrina.
Protagonistas: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap.
The Truth About Jussie Smollett? (¿La verdad sobre Jussie Smollett?)
2025 | TV-MA | Documental
Sinopsis: ¿Crimen de odio o engaño? Jussie Smollett cuenta su historia en este revelador documental de los productores de «El estafador de Tinder» y «No te metas con los gatos».
Series:
Young Millionaires (Jóvenes Millonarios)
2025 | 8 Episodios | TV-MA | Comedia
Sinopsis: Después de que cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros, los sueños de yates, libertad y dinero rápido despegan, pero el dinero trae un caos que nunca esperaron.
Protagonistas: Abraham Wapler, Sara Gançarski, Malou Khebizi.
Creadores: Igor Gotesman, Olivia Barlier, Tania Gotesman.
Love Is Blind: UK (El Amor es Ciego: Inglaterra)
2025 | 2 Temporadas | TV-MA | Reality TV
Sinopsis: Emma y Matt Willis presentan un experimento social donde solteros británicos buscan el amor y se comprometen antes de conocerse en persona. Pero, ¿quién dirá «sí, quiero»?
Protagonistas: Emma Willis, Matt Willis.
In the Mud (En el Barro)
2025 | 8 Episodios | TV-MA | Drama
Sinopsis: Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas.
Protagonistas: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas.
Creadores: Sebastián Ortega.