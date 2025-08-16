Netflix ofrece una vasta selección de contenido que puede ser abrumadora a la hora de elegir qué ver. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado una lista de las mejores películas y series disponibles actualmente en la plataforma.

Ya sea que busques una emocionante película de acción, una conmovedora serie dramática o una comedia para reír a carcajadas, documentales, etc., aquí encontrarás algo que se ajuste a tus gustos.

A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones destacadas:

Películas y Documentales:

Gold Rush Gang (La Banda de la Fiebre del Oro)

2025 | TV-MA | Drama

Sinopsis: A finales de la Segunda Guerra Mundial, el líder de una banda de bandidos y su equipo se enfrentan a su archienemigo y al ejército japonés para robar un tren lleno de oro.

Protagonistas: Phetthai Vongkhamlao, Thiti Mahayotaruk, Chingduang Duijkers.

Abandoned Man (Hombre Abandonado)

2025 | TV-MA | Drama

Sinopsis: Tras cumplir una condena en prisión por el crimen de su hermano, un hombre se reúne con cautela con su familia, encontrando esperanza y sanación en un vínculo transformador con su sobrina.

Protagonistas: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap.

The Truth About Jussie Smollett? (¿La verdad sobre Jussie Smollett?)

2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: ¿Crimen de odio o engaño? Jussie Smollett cuenta su historia en este revelador documental de los productores de «El estafador de Tinder» y «No te metas con los gatos».

Series:

Young Millionaires (Jóvenes Millonarios)

2025 | 8 Episodios | TV-MA | Comedia

Sinopsis: Después de que cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros, los sueños de yates, libertad y dinero rápido despegan, pero el dinero trae un caos que nunca esperaron.

Protagonistas: Abraham Wapler, Sara Gançarski, Malou Khebizi.

Creadores: Igor Gotesman, Olivia Barlier, Tania Gotesman.

Love Is Blind: UK (El Amor es Ciego: Inglaterra)

2025 | 2 Temporadas | TV-MA | Reality TV

Sinopsis: Emma y Matt Willis presentan un experimento social donde solteros británicos buscan el amor y se comprometen antes de conocerse en persona. Pero, ¿quién dirá «sí, quiero»?

Protagonistas: Emma Willis, Matt Willis.

In the Mud (En el Barro)

2025 | 8 Episodios | TV-MA | Drama

Sinopsis: Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas.

Protagonistas: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas.

Creadores: Sebastián Ortega.