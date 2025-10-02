jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Próxima inauguración de nuevas instalaciones de Electricoop

Foto/Facebook: Electricoop)
  • Visitas: 87

SANTA ISABEL – La Cooperativa de Profesionales de la Industria Eléctrica de Puerto Rico y el Caribe (ELECTRICOOP) líder en soluciones para infraestructura energética, con 10 socios y 360 empleados, abrirá nuevas instalaciones en el sur de la isla. 

La organización fundada en el 2019, cuenta con un amplio equipo que permite abordar proyectos de cualquier envergadura. Esto incluye; más de 80 camiones canasto y 30 grúas para trabajos de altura, 100 vehículos de servicio para desplazamiento eficiente, y más de 50 equipos adicionales, como remolques, plataformas de carga, excavadoras, camiones, escaladoras, bobcats, y carretones.

Celebrando el mes del cooperativismo, además de inaugurar las nuevas facilidades y ofrecer un recorrido por las mismas, el presidente de junta y el director ejecutivo, y un amplio grupo de invitados del sector público, y cooperativo, y empleados izarán la bandera del Cooperativismo.

En la actividad participarán: El alcalde de Santa Isabel, Sr. Meldwin Rivera Rodríguez, el Presidente de Electricoop, Fundador Rosario Cortés, la Comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, y Liza Alfaro Mercado. El mensaje principal estará a cargo del Presidente de Junta de ELECTRICOOP, Fundador Rosario Cortés.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: