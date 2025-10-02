Próxima inauguración de nuevas instalaciones de Electricoop

SANTA ISABEL – La Cooperativa de Profesionales de la Industria Eléctrica de Puerto Rico y el Caribe (ELECTRICOOP) líder en soluciones para infraestructura energética, con 10 socios y 360 empleados, abrirá nuevas instalaciones en el sur de la isla.

La organización fundada en el 2019, cuenta con un amplio equipo que permite abordar proyectos de cualquier envergadura. Esto incluye; más de 80 camiones canasto y 30 grúas para trabajos de altura, 100 vehículos de servicio para desplazamiento eficiente, y más de 50 equipos adicionales, como remolques, plataformas de carga, excavadoras, camiones, escaladoras, bobcats, y carretones.

Celebrando el mes del cooperativismo, además de inaugurar las nuevas facilidades y ofrecer un recorrido por las mismas, el presidente de junta y el director ejecutivo, y un amplio grupo de invitados del sector público, y cooperativo, y empleados izarán la bandera del Cooperativismo.

En la actividad participarán: El alcalde de Santa Isabel, Sr. Meldwin Rivera Rodríguez, el Presidente de Electricoop, Fundador Rosario Cortés, la Comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, y Liza Alfaro Mercado. El mensaje principal estará a cargo del Presidente de Junta de ELECTRICOOP, Fundador Rosario Cortés.